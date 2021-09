Πολιτική

ΔΕΘ: η ομιλία Μητσοτάκη στο Βελλίδειο

Το οικονομικό πακέτο για τους νέους, τη μεσαία τάξη και τους ευάλωτους πολίτες.

Μία σειρά παρεμβάσεων και ένα συνολικό πλαίσιο για το πώς η ελληνική κυβέρνηση αντιλαμβάνεται τις μεταρρυθμίσεις και τον νέο κύκλο ανάπτυξης ο οποίος ανοίγεται μπροστά παρουσίασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην αποψινή ομιλία του στην 85η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Βασικοί άξονες της πρωθυπουργικής παρέμβασης αποτελούν τα οικονομικά μέτρα για την φορολόγηση και την εργασία, οι πρόνοιες ειδικού χαρακτήρα για τους νέους, καθώς και οι παρεμβάσεις σε υποδομές όχι μόνον στην Θεσσαλονίκη αλλά και στη Βόρειο Ελλάδα.

Είναι σαφές πως εν αντιθέσει με την περσινή ΔΕΘ, όπου η ομιλία του κ. Μητσοτάκη ήταν εστιασμένη στα ελληνοτουρκικά και την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού, τα προτάγματα της εφετινής είναι η Οικονομία, η ανάπτυξη και οι μεταρρυθμίσεις.

Αρχικά ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε την αναθεώρηση του στόχου για ανάπτυξη το 2021 από το 3,6 στο 5,9%. Στη συνέχεια παρουσίασε τα μέτρα για την ενίσχυση της απασχόλησης των νέων, τονίζοντας ότι εκείνοι βρίσκονται στην πρώτη σειρά γιατί είναι προτεραιότητα για την πατρίδα.

Όπως χαρακτηριστικά είπε, στο εξής νέοι έως 29 ετών που δεν έχουν καμία προϋπηρεσία, όταν θα προσλαμβάνονται με πλήρη απασχόληση, θα ενισχύονται από την Πολιτεία για 6 μήνες με 1.200 ευρώ.

Εξήγγειλε επίσης επέκταση φοιτητικού επιδόματος αλλά και δωρεάν 50 giga για εφήβους που εμβολιάζονται, ενώ σημείωσε ότι ο μειωμένος ΦΠΑ του 13% θα ισχύσει και στα γυμναστήρια και τις σχολές χορού.

Επίσης, έκανε γνωστό ότι από την πρώτη Ιανουαρίου καταργείται ο φόρος στις γονικές παροχές και δωρεές έως 800.000 ευρώ.

Αναλυτικά τα μέτρα που ανακοίνωσε στην ομιλία του στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

Επεκτείνεται για όλο το 2022 η απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης και η μείωση των τριών μονάδων των ασφαλιστικών εισφορών στον ιδιωτικό τομέα. Κόστος 1,58 δις για το 2021 και 1,58 δις για το 2022.

Από τον Ιανουάριο του 2022 μειώνεται ο φόρος επιχειρήσεων από το 24% στο 22%. Κόστος 183 εκατ. ευρώ για το 2022.

Μειώνεται το ποσοστό επιστροφής όλων των επιστρεπτέων προκαταβολών ανάλογα με την πτώση των ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης. Επεκτείνεται η εφαρμογή των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στις μεταφορές, τον καφέ και μη αλκοολούχα ποτά, στους κινηματογράφους και το τουριστικό πακέτο έως τον Ιούνιο του 2022. Δημοσιονομικό κόστος για Οκτ.-Δεκ. 2021: 64 εκ. ευρώ. Δημοσιονομικό κόστος για το 2022: 211 εκ. ευρώ.

Μειώνεται ο συντελεστής ΦΠΑ στα γυμναστήρια και τις σχολές χορού από 24% σε 13% από 1 η Οκτωβρίου 2021 έως τον Ιούνιο του 2022. Δημοσιονομικό κόστος για Οκτ.-Δεκ. 2021: 1 εκ. ευρώ. Δημοσιονομικό κόστος για το 2022: 4 εκ. ευρώ.

Επεκτείνεται η αναστολή πληρωμής του τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης από τον Οκτώβριο του 2021 έως τον Ιούνιο του 2022. Δημοσιονομικό κόστος για Οκτ.-Δεκ. 2021: 4,5 εκ. ευρώ. Δημοσιονομικό κόστος για το 2022: 9 εκ. ευρώ.

Επεκτείνεται το πρόγραμμα επιδότησης κενών θέσεων στον πολιτισμό έως τον Δεκέμβριο του 2021. Δημοσιονομικό κόστος για το 2021: 16 εκατ. ευρώ. Δημοσιονομικό κόστος για το 2022: 6 εκατ. ευρώ.

Δίνεται αποζημίωση ειδικού σκοπού για επιπλέον δύο μήνες για τους καλλιτέχνες (για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο) και τους ξεναγούς (για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο). Δημοσιονομικό κόστος για το 2021: 30 εκατ. ευρώ.

Επεκτείνεται το πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ έως το τέλος του 2021. Δημοσιονομικό κόστος για το 2021: 50 εκ. ευρώ.

Επεκτείνεται το πρόγραμμα επιδότησης δόσεων δανείων νοικοκυριών που επλήγησαν από την Πανδημία «ΓΕΦΥΡΑ» για τρεις μήνες με κάλυψη 40% επί των δόσεων δανείων. Κόστος 48 εκ. ευρώ για το 2021.

Επεκτείνεται το πρόγραμμα των 100.000 νέων θέσεων εργασίας για άλλες 50.000 θέσεις. Κόστος: 169 εκ. στον προϋπολογισμό του 2022.

Φορολογικά κίνητρα για τη χρήση των ηλεκτρονικών συναλλαγών: Από τον Ιανουάριο του 2022 και έως το 2025, το 30% των δαπανών που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής προς συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους και μέχρι του ποσού των 5.000 ευρώ ετησίως, εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα των φυσικών προσώπων.

Ενδεικτικοί Κλάδοι:

-Eργασίες υδραυλικού, ηλεκτρολόγου, ελαιοχρωματιστή

-Οικιακές υπηρεσίες, Υπηρεσίες καθαρισμού, Υπηρεσίες φροντίδας παιδιών, Υπηρεσίες για βοήθεια ατόμων στο σπίτι

-Γυμναστήρια, σχολές χορού

-Ταξί

-Νομικές υπηρεσίες

Επιπλέον, οι δαπάνες για ιατρικές, οδοντιατρικές και κτηνιατρικές υπηρεσίες μετρούν διπλά στο ελάχιστο όριο δαπανών 30% με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

Αναμορφώνεται το πλαίσιο της φορολοταρίας: Σήμερα σε κάθε φορολοταρία 1.000 τυχεροί κερδίζουν από 1.000 ευρώ, με κόστος 12 εκ. ευρώ ετησίως. Τι προτείνεται: Θα δίνεται διαφορετική στάθμιση ανάλογα με το ποσοστό του εισοδήματος που καταναλώνεται. Πολίτες με χαμηλότερο οικογενειακό εισόδημα και με περισσότερα τέκνα θα έχουν προσαύξηση στον αριθμό των λαχνών και στην πιθανότητα να κερδίσουν. Τα βραβεία της λοταρίας κάθε μήνα θα κλιμακώνονται και θα φτάνουν έως και τις 50.000 ευρώ. Επιπλέον τα Χριστούγεννα θα υπάρχει ιδιαίτερη λοταρία με βραβεία έως και 100.000 ευρώ.

Χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης για δαπάνες που αφορούν σε πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση: Από την 1 η Ιανουαρίου 2022 και για τρία έτη, επιλεγμένες δαπάνες που αφορούν σε πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων κατά τον χρόνο της πραγματοποίησής τους, προσαυξημένες κατά ποσοστό έως εκατό τοις εκατό (100%).

Κίνητρα για συγχωνεύσεις και εξαγορές: Από την 1η Οκτωβρίου 2021 μειώνεται κατά 50% ο φόρος στην συγκέντρωση κεφαλαίου. Δημοσιονομικό κόστος 18 εκατ. ευρώ ετησίως. Οι ατομικές επιχειρήσεις δύνανται μέσω συμπράξεων να δημιουργήσουν νέο νομικό πρόσωπο ανώτερης μορφής, ώστε να υπόκεινται στην φορολογία των νομικών προσώπων με ευνοϊκούς όρους. Για τις επιχειρήσεις-νομικά πρόσωπα που συγχωνεύονται σε νέο νομικό πρόσωπο ή που συγχωνεύονται δια απορροφήσεως από υφιστάμενο νομικό πρόσωπο, δημιουργώντας σημαντικές οικονομίες κλίμακας, θα παρέχεται έκπτωση 30% επί του ποσού του οφειλόμενου φόρου για τρία έτη. Δανεισμός: Οι εξαγορές και συγχωνεύσεις είναι ένα από τα πέντε κριτήρια επιλεξιμότητας για την πρόσβαση στα δάνεια των 12,7 δισ. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης, με πολύ χαμηλό επιτόκιο.

Καταργείται ο φόρος γονικών παροχών-δωρεών για συγγενείς πρώτου βαθμού, που αφορά γονικές παροχές-δωρεές έως 800.000 ευρώ, από 1η Οκτωβρίου 2021. Κόστος 26 εκατ. ετησίως.

Πρώτο ένσημο: Για το 2022 και προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ανεργία των νέων στα πλαίσια αντιμετώπισης των συνεπειών του κορονοϊού, όλοι οι νέοι από 18 έως 29 ετών που δεν έχουν προηγούμενη εργασιακή εμπειρία και θα προσληφθούν εντός του έτους, λαμβάνουν για 6 μήνες προπληρωμένο χρόνο εργασίας που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για την πρώτη τους απασχόληση. Η ενίσχυση ανέρχεται σε 1200 ευρώ για τους πρώτους 6 μήνες πλήρους απασχόλησης. Από αυτό το ποσό τα μισά θα τα λαμβάνει ο εργαζόμενος (επιπλέον του μισθού του) ως κίνητρο εύρεσης εργασίας και τα υπόλοιπα ο εργοδότης ως επιδότηση του μισθολογικού κόστους. Για εργασία μερικής απασχόλησης που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 50% της πλήρους, θα δίνεται το ήμισυ του ποσού. Δημοσιονομικό κόστος 28 εκατ. ευρώ για το 2021 και 14 εκατ. ευρώ για το 2022.

Μειώνεται το τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας από 12% έως 20% που κυμαίνεται σήμερα στο 10% και καταργείται για νέους έως 29 ετών από 1η Ιανουαρίου 2022. Δημοσιονομικό κόστος: 68 εκατ. ευρώ κατ’έτος.

Από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 επεκτείνεται η χορήγηση στεγαστικού επιδόματος και στους σπουδαστές των δημόσιων ΙΕΚ (υπολογίζεται ότι περίπου 5.000 από τους 20.000 σπουδαστές των δημόσιων ΙΕΚ θα ζουν σε άλλη πόλη και θα καλύπτουν τα εισοδηματικά/περιουσιακά κριτήρια ώστε να καταστούν δικαιούχοι). Δημοσιονομικό κόστος για το 2022: 5 εκατ. ευρώ.

Μετά την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών προχωρούμε στην μείωση των συντελεστών υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ που θα ισχύσει για το 2022. Τα αποτελέσματα αυτής της άσκησης που είναι σε εξέλιξη θα είναι διαθέσιμα έως τα τέλη του έτους. Η άσκηση στόχο έχει την δικαιότερη κατανομή του φόρου με παράλληλη μείωση του ΕΝΦΙΑ για την πλειονότητα των πολιτών από το νέο έτος.

Για το 4 ο τρίμηνο του 2021 (μήνες Οκτώβριο έως Δεκέμβριο) επιδοτούνται για το σύνολο του πληθυσμού οι πρώτες 300 Kwh με ποσό 30 €/Mwh, αντισταθμίζοντας σχεδόν το σύνολο της αναμενόμενης αύξησης του ρεύματος. Σημειώνεται ότι η μέση κατανάλωση για ένα τυπικό νοικοκυριό κυμαίνεται στις 300-400 Kwh μηνιαίως. Η ανωτέρω επιδότηση ισχύει και για επαγγελματικά τιμολόγια χαμηλής τάσης. Το κόστος για το τρίμηνο ανέρχεται σε 150 εκατ. ευρώ και θα επιδοτηθεί από την ανακατανομή των εσόδων του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών αερίων ρύπων.

Μειώνεται σε μόνιμη βάση από 1 η Οκτωβρίου 2021 το ΦΠΑ των ζωοτροφών που προορίζονται για ζωική παραγωγή από το 13% στο 6%. Δημοσιονομικό κόστος: 15 εκ. ευρώ κατ’έτος.

Επίδομα θέρμανσης. Αυξάνεται το ποσό ενίσχυσης για το επίδομα θέρμανσης που θα δοθεί τον Δεκέμβριο του 2021 κατά 20%. Δημοσιονομικό κόστος για το 2021: 15 εκ. ευρώ.

Σχεδιάζεται καινοτόμο πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας για τον γενικό πληθυσμό, με πόρους του ταμείου ανάκαμψης ύψους 120 εκατ. ευρώ, για την διενέργεια δωρεάν προληπτικών εξετάσεων καρκίνου τραχήλας της μήτρας, καρκίνου Μαστού, καρκίνου Παχέος Εντέρου και διαγνωστικών εξετάσεων για καρδιαγγειακό κίνδυνο.

