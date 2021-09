Οικονομία

ΔΕΘ - Γεωργιάδης: στόχος η οικονομική πρόοδος της χώρας μας

Την πεποίθηση ότι το διεθνές κλίμα για την Ελλάδα έχει αναστραφεί εξέφρασε και από το βήμα εκδήλωσης, που διοργάνωσε το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.

«Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας βρίσκεται στο επίκεντρο των προσπαθειών μας για την πρόοδο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα, της πατέντας, της επιστημονικής έρευνας και της αξιοποίησης της σε εμπορικές εφαρμογές» τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας σε εκδήλωση του ΟΒΙ στην 85η ΔΕΘ για την «Καινοτομία και Ανάπτυξη από Αξιοποίηση Επιτευγμάτων της Έρευνας στην Ελλάδα».

Όπως είπε ο κ Γεωργιάδης ένα διαχρονικό αίτημα του Οργανισμού, η μεταφορά των σημάτων στις αρμοδιότητες του έγινε πράξη κι ολοκληρώνεται μέσα στους επόμενους μήνες ενώ τόνισε ότι «θα είμαστε μαζί σε όλη αυτή την προσπάθεια μέχρι να έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε, που είναι η οικονομική πρόοδος της χώρα μας που στηρίζεται ολοένα και περισσότερο στην βιομηχανική παραγωγή, στην μεταποίηση, στην έρευνα, στην τεχνολογία και λιγότερο στον τουρισμό, λιγότερο στην κατανάλωση. Δεν υποτιμώ φυσικά ούτε τον τουρισμό ,ούτε την κατανάλωση, αλλά δεν μπορεί η Ελλάδα να είναι μόνο αυτό. Η Ελλάδα είναι πολύ περισσότερα...».

Μιλώντας στην ίδια εκδήλωση ο αναπληρωτής υπουργός Νίκος Παπαθανάσης ανέφερε ότι για να κατανοήσουμε τι σημαίνει βιομηχανική ιδιοκτησία «ας αναλογιστούμε μέσα στην πανδημία πόσο μεγάλη αξία είχαν οι ευρεσιτεχνίες πως άλλαξαν τη ζωή μας, πως προστάτευσαν και θωράκισαν την υγεία μας. Θα πρέπει να κατανοήσουμε, πρόσθεσε, που βρισκόμαστε ως χώρα που θέλουμε να πάμε, την αλλαγή του παραγωγικού μας μοντέλου. Επομένως η καινοτομία η έρευνα και η ευρεσιτεχνία βρίσκονται στην πυρήνα της δουλειάς που θέλουμε να κάνουμε...»

«Οι νέες και οι νέοι μας είναι ένα εξαιρετικότερο δυναμικό αυτή την στιγμή στην Ευρώπη. Αν σήμερα έρχονται εταιρείες στην Ελλάδα έρχονται γιατί αυτό είναι το δυνατό μας στοιχείο που δεν το έχει άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Εύχομαι όλη η δουλειά να συνεχιστεί. Εμείς με τα χρηματοδοτικά εργαλεία να στηρίξουμε περισσότερο έτσι ώστε να φέρουμε νέους και νέες περισσότερο κοντά στην καινοτομία και στην ευρεσιτεχνία και ο ΟΒΙ να επιτελέσει στο ακέραιο το έργο του» κατέληξε ο κ Παπαθανάσης.

Ψήφο εμπιστοσύνης δίνουν στην Ελλάδα οι ξένοι επενδυτές

Την πεποίθηση ότι το διεθνές κλίμα για την Ελλάδα έχει αναστραφεί κι ότι η χώρα βρίσκεται πλέον στα πρωτοσέλιδα ως παράδειγμα επιτυχίας, κάτι που προσελκύει περισσότερους ξένους επενδυτές, οι οποίοι της δίνουν «ψήφο εμπιστοσύνης», εξέφρασε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας από το βήμα εκδήλωσης, που διοργάνωσε το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), με την ευκαιρία της γενικής συνέλευσης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ).

Ο κ. Γεωργιάδης, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, τόνισε ότι διανύουμε εβδομάδα με πολύ θετικές οικονομικές εξελίξεις, ενώ πρόσθεσε πως «όσο συνεχίζουμε στον δρόμο των μεταρρυθμίσεων και της οικονομικής πολιτικής που έχει χαράξει η κυβέρνηση, θα έχουμε όλο και καλύτερα αποτελέσματα».

Συμπλήρωσε ότι μέσα στο Ταμείο Ανάκαμψης έχουν μπει συγκεκριμένα κίνητρα για τη συνένωση των μικρότερων επιχειρήσεων της χώρας. Αναφερόμενος δε στο ζήτημα των δανειοδοτήσεων, δήλωσε ότι οι εξαιρετικά μικρές επιχειρήσεις, που είναι η συντριπτική πλειονότητα στη χώρα, δεν έχουν πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα, άρα ένας τρόπος για να αποκτήσουν είναι να μεγαλώσουν και να συνενωθούν. Όσον αφορά στα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων, είπε ότι η πολύ πετυχημένη επιστρεπτέα προκαταβολή ήταν και ένα μέτρο εμπέδωσης της φορολογικής συνείδησης στην Ελλάδα. «Περνάμε στην Ελλάδα από την εποχή του brain drain στην εποχή του brain gain» τόνισε και συμπλήρωσε ότι «η οικονομική ανάπτυξη δεν αποφασίζεται στο γραφείο του Υπουργού Ανάπτυξης, αλλά είναι άθροισμα της δουλειάς όλων».

Όσον αφορά τον πληθωρισμό, ο κ. Γεωργιάδης επισήμανε ότι, βάσει στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, η Ελλάδα τον Ιούλιο του 2021 συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του 2020 είχε αύξηση πληθωρισμού +1,4%, ο μέσος όρος της ευρωζώνης για το ίδιο διάστημα +2,2%.

