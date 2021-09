Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στη Νίσυρο

Συνεχίζεται η σεισμική δραστηριότητα στο νησί. Το μέγεθος και το επίκεντρο

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σε απόσταση 29 χλμ νότια-νοτιοδυτικά της Νισύρου, στο πλαίσιο της σεισμικής δραστηριότητας που υπάρχει εδώ και αρκετές εβδομάδες στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το εστιακό βάθος ήταν 16,3 χλμ.

