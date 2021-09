Παράξενα

Χαλκίδα: Αγριογούρουνο βγήκε βόλτα στην πόλη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αγριογούρουνο βολτάρει σε κεντριά σημεία της Χαλκίδας, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους και τους οδηγούς.

Αγριογούρουνο,βολτάρει σε κεντρικά σημεία της Χαλκίδας.

Το αγριογούρουνο εντοπίστηκε να τρέχει στον κεντρικό δρόμο της Λιανής Αμμου προς Χαλκίδα παράλληλα από τον αυτοκινητόδρομο. Το γεγονός προκαλεί ανησυχία στην ευρύτερη περιοχή για τους οδηγούς που κινούνται στους συγκεκριμένους δρόμους.

Αξίζει να σημειωθεί πως η αύξηση του πληθυσμού των αγριογούρουνων έχει λάβει διατάσεις τα τελευταία χρόνια, τόσο στην Εύβοια όσο και στην Αττική.

Πηγή: evima.gr