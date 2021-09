Οικονομία

Σταϊκούρας: το 2023 αναμένονται ρεαλιστικά πρωτογενή πλεονάσματα

Σύμφωνα με τον υπουργό, θα ξεπεράσουν τα 4 δισ. ευρώ οι πόροι που θα διατεθούν στο β' εξάμηνο του 2021 για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας.

Θα ξεπεράσουν τα 4 δισ. ευρώ οι πόροι που θα διατεθούν στο δεύτερο εξάμηνο του 2021 για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, όπως γνωστοποίησε σήμερα, από τη Θεσσαλονίκη, ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, ενώ παράλληλα επιβεβαίωσε τους κυβερνητικούς στόχους για μείωση των «κόκκινων» δανείων σε μονοψήφιο ποσοστό το 2022 και έξοδο από την αυξημένη εποπτεία (των θεσμών) εντός του ίδιου έτους.

Μιλώντας στο γεύμα που παρέθεσε το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), με την ευκαιρία της γενικής συνέλευσης της Κεντρικής Ενωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ), ο κ. Σταϊκούρας επανέλαβε ακόμα ότι το 2023 αναμένεται επίτευξη ρεαλιστικών πρωτογενών πλεονασμάτων και επίτευξη επενδυτικής βαθμίδας, πιθανότατα από το πρώτο εξάμηνο. Ο υπουργός περιέγραψε ακόμα τον κυβερνητικό στόχο για επίτευξη υψηλής, διατηρήσιμης και ποιοτικής οικονομικής μεγέθυνσης από το 2021 και για υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης την επόμενη τετραετία, κάτι που -όπως είπε- θα αποτυπωθεί στον προϋπολογισμό τον Οκτώβριο.

Κατά τον κ. Σταϊκούρα, ο ίδιος και ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης, «αποδεικνύεται ότι είχαν λίγο καλύτερη αίσθηση για το πώς θα πάνε τα πράγματα (στην οικονομία), σε σχέση με κάποιες έρευνες». Όπως είπε, το ΑΕΠ του τρίτου τριμήνου ήταν καλύτερο από τις προσδοκίες πολλών και ο ρυθμός ανάπτυξης για το 2021 θα είναι αρκετά υψηλότερος από 3,6%. Η ανεργία βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων ετών και οι καταθέσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων συνεχίζουν να αυξάνουν, παρά την αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης, ενώ τους τελευταίους μήνες τα «κόκκινα» δάνεια έχουν πέσει στο μισό αυτού που ήταν πριν δύο χρόνια, ανέφερε και προσέθεσε: Το κόστος δανεισμού στις αγορές χρήματος είναι αρνητικό και στις αγορές κεφαλαίου σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο. Το οικονομικό κλίμα βρίσκεται σε προ πανδημίας επίπεδα, ενώ ο τουρισμός επέστρεψε στο 75% του 2019 και η χώρα αναβαθμίζεται (από τους οίκους αξιολόγησης), πρόσφατα έγινε η τρίτη αναβάθμιση μέσα στην υγειονομική κρίση.

Κατά τον κ. Σταϊκούρα, η κυβέρνηση έχει ακόμα επτά άξονες πολιτικής: πρώτον, την επιστροφή της οικονομίας σε κανονικούς ρυθμούς και τη συνέχιση της στήριξης στις επιχειρήσεις όσο αυτό είναι αναγκαίο, με συνετή δημοσιονομική πολιτική, με σταθερή στόχευση στη μείωση φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Δεύτερον, πρόσθετες παρεμβάσεις στην κατεύθυνση της συνετής δημοσιονομικής πολιτικής με στοχευμένες περαιτέρω ελαφρύνσεις. Τρίτον, έξυπνη εκδοτική στρατηγική ως προς το χρέος. Τέταρτον, ενίσχυση της πιστωτικής επέκτασης. Πέμπτον, διαρθρωτικές αλλαγές και αποκρατικοποιήσεις (τις τελευταίες δύο εβδομάδες «έκλεισαν», όπως υπενθύμισε, τρεις σημαντικοί φάκελοι, αυτοί της ΔΕΠΑ Υποδομών, του ΔΕΔΔΗΕ και της Εγνατίας Οδού). Έκτον, η ορθολογική αξιοποίηση των πόρων ύψους άνω των 70 δισ. ευρώ για την επόμενη επταετία και, έβδομον, η νέα ευρωπαϊκή οικονομική αρχιτεκτονική.

