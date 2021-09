Πολιτική

ΔΕΘ - Πλεύρης: Καταφέραμε να μην υπάρχουν μη διαχειρίσιμες καταστάσεις στο σύστημα Υγείας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πανδημία δίδαξε ότι οι επενδύσεις στην υγεία δίνουν αναπτυξιακή προοπτική, δήλωσε ο Θάνος Πλεύρης στο πλαίσιο των εγκαινίων του περιπτέρου του υπουργείου Υγείας στην 85η ΔΕΘ.

Τα εγκαίνια του Περιπτέρου του Υπουργείου Υγείας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) πραγματοποίησε σήμερα το μεσημέρι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης «παράλληλα με τη διαχείριση της πανδημίας έχουμε και την αναπτυξιακή προοπτική που υπάρχει στον τομέα της Υγείας με δυνατότητες που δίνονται για έγκαιρη πρόγνωση και διάγνωση. Όλες οι καινοτόμες δράσεις που υλοποιούνται θα συνειχστούν. Οι ΥΠΕάρχες, οι διοικητές και οι υποδιοικητές κλήθηκαν να υλοποιήσουν ένα σχέδιο και μέσα στην πανδημία και τώρα στο πλαίσιο των αναστολών και πραγματικά με τη βοήθεια των διοικήσεων των Νοσοκομείων- αν και δέχονται πιέσεις όλο αυτό το διάστημα- καταφέραμε να μην υπάρχουν μη διαχειρίσιμες καταστάσεις στο σύστημα Υγείας. Ως ηγεσία του Υπουργείου θα είμαστε δίπλα σας και θα σας προσφέρουμε κάθε βοήθεια».

Από την πλευρά της η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα τόνισε ότι «είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι είμαστε όλοι εδώ και ότι υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία τόσο μεταξύ μας όσο και του Υπουργείου με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Πρώτα απ’ όλα τους ασθενείς, για τους οποίους κατά πρώτο λόγο είμαστε εδώ, τους συναδέλφους μου γιατρούς, όλους τους υγειονομικούς και όλους τους εργαζόμενους που δίνουν αγώνα για τη στήριξη του Εθνικού Σύστηματος Υγείας. Και φυσικά τους επιτελικούς, τους ΥΠΕάρχες και όλο το προσωπικό του Υπουργείου Υγείας.

Όλοι μαζί θα προχωρήσουμε, παίρνοντας τις απόψεις του καθενός και σχεδιάζοντας τα πράγματα έτσι ώστε να είναι καλύτερες οι υπηρεσίες Υγείας για όλους. Και στα Νοσοκομεία και στις Υπηρεσίες Υγείας που είμαι υπεύθυνη εγώ αλλά και ο Γενικός Γραμματέας ο κ. Κωτσιόπουλος- φυσικά ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης έχει την εποπτεία όλων των τομέων του Υπουργείου- και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, αρμοδιότητας του Γενικού Γραμματέα του κύριου Θεμιστοκλέους και στη Δημόσια Υγεία που είναι υπεύθυνος ο Γενικός Γραμματέας ο κ. Πρεζεράκος. Και φυσικά στη Ψυχική Υγεία, τον κρίσιμο τομέα που ενδιαφέρει όλους, την ευθύνη του οποίου έχει η Υφυπουργός, η κυρία Ζωή Ράπτη».

Η υφυπουργός Υγείας Ζωή Ράπτη επικαλέστηκε τον Ιπποκράτη ο οποίος πριν από 2.500 χρόνια είχε πει «κάθε ασθένεια ξεκινά από την ψυχή». Η πανδημία έχει επιφέρει σαρωτικές αλλαγές στη ζωή όλων των ανθρώπων. Όπως έχει ήδη καταγραφεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, οι αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία φαίνεται να είναι μακροπρόθεσμες.

«Είναι, είπε, μία καθοριστική στιγμή για να επαναξιολογήσουμε την πορεία των εμβολιασμών, λαμβάνοντας υπόψη το συλλογικό αγώνα που έχει δοθεί για την προστασία από την COVID-19 και τον περιορισμό της. Το εμβόλιο είναι το δώρο που μας έκανε η επιστήμη για να προστατεύσουμε την υγεία μας, τους οικείους μας, τους συνανθρώπους μας, τις ψυχές μας, την ατομική και συλλογική μας ελευθερία.

Στο Υπουργείο Υγείας συνεχίζουμε τις άοκνες προσπάθειές μας να ξεπεράσουμε τις σοβαρές συνέπειες της πανδημίας και να δημιουργήσουμε ένα ολοκληρωμένο δίκτυο υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας σε όλη την Ελλάδα.

Βασικοί πυλώνες των προτεραιοτήτων μας είναι η δυνατότητα πρόσβασης όσων το έχουν ανάγκη στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας, με έμφαση στις ευάλωτες ομάδες και ιδιαίτερα τα παιδιά μας και τους ηλικιωμένους.

Για το λόγο αυτό, αναπτύσσουμε μονάδες και δράσεις ψυχικής υγείας για την επόμενη διετία, δημιουργώντας κοινοτικές δομές ψυχικής υγείας σε όλη την επικράτεια.

Ακόμη, αναπτύσσουμε δίκτυο Τηλεψυχιατρικής, υπό τη μορφή ολοκληρωμένου ψηφιακού ιατρείου για την παροχή ψυχιατρικών υπηρεσιών και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε ενήλικές, παιδιά και εφήβους. Ήδη ξεκίνησε πιλοτική εφαρμογή στο Καστελόριζο, σχεδιάζονται άμεσα ανάλογες Μονάδες σε απομακρυσμένες περιοχές.

Μαζί θα δώσουμε τη δύσκολη μάχη απέναντι στην πανδημία, αλλά και τη μάχη για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών σωματικής και ψυχικής Υγείας στους πολίτες.

Είμαστε όλοι μαζί για να επανέλθουμε με ασφάλεια στην κανονικότητα, με σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή και αξία.

Το σύνθημά μας είναι: Κανένας μόνος απέναντι στην Πανδημία, κανένας μόνος και μετά».

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Κυριακής

Ηρωίνη: 7 κιλά βρέθηκαν σε σπίτι στο Ζεφύρι (εικόνες)

Σχολεία - ΣΥΡΙΖΑ: Πιο επικίνδυνη η κατάσταση για τους μαθητές με ευθύνη της κυβέρνησης