ΔΕΘ: φοιτητές του ΑΠΘ δημιουργούν πύραυλο για το διάστημα

Μία ομάδα φοιτητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, υπόσχεται να μας ταξιδέψει στο διάστημα μέσα από το περίπτερο τους στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Με όρεξη για δουλειά, πολύ μεράκι και στόχο να εξελίσσεται και να βελτιώνεται συνεχώς, μία ομάδα φοιτητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, έχει θέσει έναν δύσκολο αλλά όχι ακατόρθωτο στόχο. Να ταξιδέψει στο διάστημα. Το μόνο που ζητά είναι εμπιστοσύνη

H ομάδα ASAT συμμετέχει στην 85η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στο περίπτερο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Ο επισκέπτης μπορεί να δει ένα πύραυλο υψηλής ισχύος, με το όνομα Σελήνη, ο οποίος στο απόγειο του μπορεί να φτάσει τα 3.000 πόδια. Τις εντυπώσεις κλέβει και ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος, το οποίο θα διεξάγει ανθρωπιστικές και περιβαλλοντικές αποστολές, όπως η έγκαιρη ανίχνευση πυρκαγιών.

Η φοιτητική ομάδα ιδρύθηκε το 2015. Αριθμεί 60 ενεργά μέλη και στόχος της πλέον είναι η νίκη στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Πυραυλικής ο οποίος θα διεξαχθεί στην Πορτογαλία και θα είναι η μοναδική ελληνική συμμετοχή.

