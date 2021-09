Κοινωνία

Athens Pride: Έκλεισε η Σταδίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κλειστή είναι η οδός Σταδίου, λόγω της παρέλαση υπερηφάνειας στην Αθήνα.

Κλειστή είναι η οδός Σταδίου λόγω του φετινού Athens Pride. Με κεντρικό σύνθημα «Αυτό που μας ενώνει» οι συγκεντρωμένοι πραγματοποιούν αυτή την ώρα πορεία από την πλατεία Κλαυθμώνος προς τη Βουλή.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά παρέλαση υπερηφάνειας, χωρίς συναυλία και χωρίς λειτουργία περιπτέρων. Θα υπάρχει τήρηση των ενδεδειγμένων αποστάσεων και χρήση μάσκας καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Ειδήσεις σήμερα:

ΔΕΘ: Το εκθεσιακό κέντρο μετά την ανάπλαση (βίντεο)

Ηρωίνη: 7 κιλά βρέθηκαν σε σπίτι στο Ζεφύρι (εικόνες)

Ρωσία: Φονική έκρηξη σε κτήριο (εικόνες)