Κορονοϊός - Θεσσαλονίκη: Μείωση του ιικού φορτίου

Ενδείξεις μείωσης του ιικού φορτίου των λυμάτων στην έρευνα του ΑΠΘ.

Ενδείξεις μείωσης του ιικού φορτίου του SARS-CoV-2 στα αστικά απόβλητα της Θεσσαλονίκης δείχνουν οι τελευταίες μετρήσεις της εβδομάδας για την έρευνα που διεξάγει η Ομάδα Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΑΠΘ με την ΕΥΑΘ, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στο πλαίσιο του Εθνικού Δικτύου του ΕΟΔΥ.

Όπως φαίνεται στα διαγράμματα που παρουσιάζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι τιμές του ιικού φορτίου των τελευταίων ημερών αποτυπώνονται σε επίπεδο αντίστοιχο των πρώτων ημερών του Αυγούστου, όταν και πάλι είχε καταγραφεί μία τάση ύφεσης.

Συγκεκριμένα, στα δείγματα που λαμβάνονται καθημερινά στην είσοδο της εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης, αναφορικά με τις εξορθολογισμένες τιμές σχετικής έκκρισης ιικού φορτίου, η μέση τιμή των δύο πιο πρόσφατων μετρήσεων, δηλαδή της Τετάρτης 08/09 και της Πέμπτης 09/09 είναι:

-Μειωμένη -32% σε σχέση με τη μέση τιμή των δύο αμέσως προηγούμενων μετρήσεων της Δευτέρας 06/09 και της Τρίτης 07/09.

-Μειωμένη (-54%) σε σχέση με την μέση τιμή της προηγούμενης Τετάρτης 01/09 και Πέμπτης 02/09.

«Διαφαίνεται μία τάση αποκλιμάκωσης του ιικού φορτίου, όμως, η κατάσταση παραμένει δυναμική λόγω της έντονης κινητικότητας στην πόλη και της αναμενόμενης επανεκκίνησης ακόμη περισσότερων δραστηριοτήτων. Είναι σημαντικό, καθώς σε λίγο ο καιρός δεν θα είναι πλέον σύμμαχος, να μην υπάρχει ήδη επιβάρυνση του συστήματος δημόσιας υγείας. Όσο προχωρούν οι εμβολιασμοί θα μπορούμε να αισιοδοξούμε ότι δε θα έχουμε ανατροπές στην καθημερινότητά μας», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρύτανης του ΑΠΘ και επιστημονικά υπεύθυνος του ερευνητικού έργου, καθηγητής Νίκος Παπαϊωάννου.

Η μεθοδολογία αποτίμησης του κορονοϊού στα αστικά απόβλητα, που ανέπτυξε η ομάδα του ΑΠΘ, εξορθολογίζει τις μετρήσεις συγκέντρωσης του γονιδιώματος του ιού, με βάση 24 περιβαλλοντικούς παράγοντες, που δύνανται να αλλοιώσουν τα αποτελέσματα των μετρήσεων.

