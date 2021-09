Κοινωνία

Μίκης Θεοδωράκης: Συγκίνηση στο εννιαήμερο μνημόσυνο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε μία λιτή τελετή πραγματοποιήθηκε το εννιάμερο μνημόσυνο του Μίκη Θεοδωράκη στον Γαλατά Χανίων.

Σε μία λιτή τελετή χωρίς πολύ κόσμο πραγματοποιήθηκε το εννιάμερο μνημόσυνο του Μίκη Θεοδωράκη στον Γαλατά Χανίων.

Στο μνημόσυνο του αγαπητού μουσικοσυνθέτη και μεγάλου Έλληνα, έδωσαν το παρών εκπρόσωποι των τοπικών αρχών, μέλη του Συλλόγου Φίλων Μίκη Θεοδωράκη, καθώς και φίλοι και άνθρωποι του κύκλου του.

Στον τάφο του Μίκη συγκεντρώθηκαν λουλούδια και μηνύματα ανθρώπων που τον εκτιμούσαν και τον θαύμαζαν και τόσο σήμερα, όσο και τις προηγούμενες ημέρες μετά την κηδεία, επισκέφθηκαν τον τάφο του για να τον αποχαιρετήσουν.

Πηγή: zarpanews.gr