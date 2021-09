Οικονομία

Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: αύξηση του ΑΕΠ στο 5,9% φέτος

Ανακοίνωσε την αναθεώρηση του στόχου για ανάπτυξη το 2021 από το 3,6 στο 5,9%.

Την αναθεώρηση του στόχου για ανάπτυξη το 2021 από το 3,6 στο 5,9% εξήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο στο πλαίσιο της 85ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, «μόλις την περασμένη Τρίτη ανακοινώθηκε πως το ΑΕΠ σημείωσε άλμα 16,2%, γι' αυτό και σήμερα είμαι σε θέση να εξαγγείλω στην αναθεώρηση του στόχου για ανάπτυξη το 2021 από το 3,6 στο 5,9%».

Διαμήνυσε πως η ανάπτυξη θα είναι για όλους και κανείς δεν θα μείνει πίσω. Προσέθεσε δε ότι «ενώ εν μέσω πανδημίας εκτυλίχθηκε ένα γιγάντιο πρόγραμμα προστασίας της εργασίας, δεν σταματήσαμε τις μεταρρυθμίσεις».

Ξεκινώντας την ομιλία του τόνισε: «Νέες και νέοι φέτος είστε στην πρώτη σειρά γιατί είστε προτεραιότητα για την πατρίδα, είστε η γενιά που δοκιμάστηκε πολύ το τελευταίο χρονικό διάστημα, με το άγχος ότι θα ζήσετε μία ζωή χειρότερη από αυτήν των γονιών σας. Όμως, καμία χώρα δεν έχει μέλλον αν τα νέα παιδιά αισθάνονται οτι ο δρόμος τελικά θα κρύβει ευκαιρίες για λίγους και παγίδες για πολλούς. Η νέα Ελλάδα χρειάζεται νέους πρωταγωνιστές και αυτοί είστε εσείς».

«Εδώ ανακοίνωσα πέρσι την αγορά των 18 Ραφάλ που σύντομα θα γίνουν 24. Φέτος βρίσκομαι και πάλι εδώ για να ενώσω και να δώσω προοπτική, για να περιγράψω το σχέδιο μας για την Ελλάδα που αλλάζει, βαδίζει μπροστά και κοιτάζει ψηλά. Για να παρουσιάσω τα ακόμα περισσότερα που μπορούμε να επιτύχουμε μαζί από το 2022 και μετά. Η φετινή έκθεση καθοριστικός σταθμός επανεκκίνησης και σημείο αφετηρίας μίας συναρπαστικής δεκαετίας» επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Δεσμεύτηκα προσωπικά πως κανείς δεν θα αντιμετωπίσει μόνος αυτήν τη θύελλα και με δίκαιο τρόπο κάναμε πράξη αυτήν μας τη δέσμευση. Δίπλα στην προστασία του εισοδήματος προστίθεται η ρεαλιστική ελπίδα βελτίωσης του. Οι Έλληνες πληρώνουν πλέον λιγότερους φόρους παντού και εργαζόμενοι και επιχειρήσεις καταβάλλουν λιγότερες εισφορές. Η Ελλάδα δανείζεται με ιστορικά χαμηλά επιτόκια. Όλα αυτά συντελέστηκαν ενώ ο πλανήτης δεχόταν την επίθεση του κορονοϊού. Ναι, είχαμε απώλειες αλλά λιγότερες σε σχέση με άλλα κράτη. Διαμορφώσαμε μία αρτια διαδικασία εμβολιασμού, την επιχειρήση "Ελευθερία"» σημείωσε περαιτέρω.

