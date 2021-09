Οικονομία

ΔΕΘ - Μητσοτάκης για γονικές παροχές: Κατάργηση του φόρου από το 2022

Από την πρώτη Ιανουαρίου καταργείται ο φόρος στις γονικές παροχές και δωρεές έως 800.000 ευρώ, όπως εξήγγειλε ο πρωθυπουργός από το βήμα της 85ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Όπως χαρακτηριστικά είπε, τα παιδιά θα μπορούν πλέον να αξιοποιήσουν πιο εύκολα την οικογενειακή τους περιουσία.

"Έτσι, από 1ης Ιανουαρίου 2022 καταργείται οριστικά ο φόρος στις γονικές παροχές και στις δωρεές αξίας έως και 800.000 ευρώ. Αρκετά πλήρωσαν τα νοικοκυριά το ίδιο τους το βιός. Μια ακόμη επιβάρυνση γίνεται παρελθόν" τόνισε ο πρωθυπουργός.

"Το είπαμε το κάναμε, η Ελλάδα αλλάζει, αυτός είναι ο απολογισμός της προηγούμενης διετίας, και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε, μαθαίνοντας από τα λάθη μας με γνώμονα την αλήθεια, κάνοντας, όπου και όταν πρέπει και την αυτοκριτική μας. Πλουσιότερη Ελλάδα σημαίνει πλουσιότεροι Έλληνες. Και σε αυτόν τον δρόμο συναντιόμαστε με τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία της προόδου. Μιλώ για την μεγάλη πλειονότητα των πολιτών που απορρίπτει την αχρείαστη πόλωση. Αυτή που αναγνωρίζει στην ευθύνη την άλλη όψη της ελευθερίας. Η ατομική επιτυχία δεν μπορεί να οδηγεί στην αμετροέπεια και την αλαζονεία. Θα βαδίζουμε πάντα μπροστά και θα κοιτάμε ψηλά" υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

