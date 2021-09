Οικονομία

Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Χαμηλότερο ΦΠΑ σε καφέ και μεταφορές - Τέλος οι αυξήσεις στο ρεύμα

Ο Πρωθυπουργός Εξήγγειλε ταμείο ενεργειακής μετάβασης για την καταπολέμηση της ακρίβειας στο ρεύμα.

Το εισόδημα όλων των εργαζομένων έχει αυξηθεί κατά 4% μέσα στην πανδημία είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 85ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.και σημείωσε: «Αυτά είναι τα δεδομένα που απλώνουν την πρώτη ασπίδα προστασίας στις ανατιμήσεις, παγκόσμιο φαινόμενο, που ελπίζω να αποδειχθεί παροδικό στις συνέπειες του.

Σίγουρα δεν θα μείνουμε παρατηρητές, τρεις θα είναι οι απαντήσεις μας: στοχευμένα μέτρα χαμηλού ΦΠΑ σε καφέ και μεταφορές, δεύτερον αυστηρότατη τήρηση του νόμου περί ανταγωνισμού και αισχροκέρδειας, τρίτον η παροχή κρατικής στήριξης απέναντι σε ανατιμήσεις που επηρεάζουν κάθε νοικοκυριό. Ειδικά στο θέμα της αύξησης του ηλεκτρικού ρεύματος.

Η Ελλάδα συγκροτεί ταμείο ενεργειακής μετάβασης, όπου θα διατεθούν 150 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό σημαίνει πρακτικά πως θα απομειωθούν ή και θα εξαφανιστούν οι αυξήσεις στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Η επιλογή αυτή δείχνει πως η κυβέρνηση ξέρει και μπορεί να απαντά σε κάθε πρόκληση.

Και ότι η ΔΕΗ έχει την δύναμη να προστατεύσει τους πελάτες της. Η επιδότηση θα αφορά σε πρώτη φάση έως το τέλος του έτους. Θα αφορά και επιχειρήσεις που λειτουργούν με ρεύμα χαμηλής τάσης». Προσέθεσε πως "τις λεπτομέρειες θα παρουσιάσει ο υπουργός Ενέργειας την άλλη εβδομάδα".

