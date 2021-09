Αθλητικά

Super League: πρεμιέρα με τεσσάρα ο Παναθηναϊκός

Με πρωταγωνιστή τον Βιτάλ ο Παναθηναϊκός μπήκε με το δεξί στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος κόντρα στον Απόλλωνα Σμύρνης.

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ματέους Βιτάλ, ο οποίος έκανε εντυπωσιακό ντεμπούτο με την «πράσινη» φανέλα κι «εκτελεστή» τον Καρλίτος Λόπεθ (δύο γκολ), ο Παναθηναϊκός νίκησε εύκολα στο γήπεδο της Λεωφόρου τον Απόλλωνα Σμύρνης με 4-0 στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος και ξεκίνησε ιδανικά τη σεζόν. Ο Μαουρίσιο και ο Αλεξανδρόπουλος (με τρομερό σουτ από τα 30 μέτρα) τα άλλα δύο γκολ των «πράσινων» που είχαν και δύο δοκάρια.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε λίγο διστακτικά τον αγώνα προσπαθώντας να βρει ισορροπία και σωστές συνεργασίες στο γήπεδο. Μετά το δεκάλεπτο ο Απόλλων άρχισε να ξεθαρρεύει και να παίρνει μέτρα στο γήπεδο, έχοντας και την πρώτη τελική στο ματς στο 19’ με σουτ του Σλίβκα, που κόντραρε στον Βέλεθ και πέρασε κόρνερ. Στο 25’ από λάθος εκτίμηση του Βέλεθ, ο Ντάουντα βρέθηκε σε θέση βολής από πλάγια δεξιά, όμως ο Διούδης απέκρουσε με τις γροθιές του.

Ένα λεπτό αργότερα ο Παναθηναϊκός είχε δύο δοκάρια σε διάστημα λίγων δευτερολέπτων. Αρχικά σε σουτ του Ρούμπεν που κόντραρε στον Κάστρο, πήρε περίεργη τροχιά και χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι του Βέρχουλστ. Στην εξέλιξη της φάσης ο Λούντκβιστ έκανε εντυπωσιακή κίνηση από τα αριστερά κι έβγαλε σέντρα προς τον Αϊτόρ ο οποίος έπιασε την κεφαλιά, αλλά ο γκολκίπερ του Απόλλων απέκρουσε με την μπάλα να χτυπάει ξανά στο οριζόντιο δοκάρι και να απομακρύνεται σε κόρνερ.

Στο 30’ ο Παναθηναϊκός άνοιξε το σκορ, όταν από τρομερή ενέργεια και σουτ του Βιτάλ, ο Βέρχουλστ έδιωξε ασταθώς και ο επερχόμενος Μαουρίσιο έκανε από κοντά το 1-0 για τους «πράσινους». Στο 42’ ο Τσιλούλης προσπάθησε να μπει μέσα στην περιοχή, όμως ο Διούδης πρόλαβε να βγει με το σώμα και να απομακρύνει την μπάλα, για να έρθει στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου το δεύτερο γκολ για τους «πράσινους». Ο Βιτάλ «άδειασε» δύο αντιπάλους κι έδωσε την κατάλληλη στιγμή στον Χουάνκαρ, ο οποίος «σέρβιρε» προς τον Καρλίτος που «έσκαψε» την μπάλα για το «πράσινο» 2-0.

Ο Απόλλων ξεκίνησε λίγο πιο επιθετικά στο δεύτερο ημίχρονο και στο 49’ έφτασε κοντά στο γκολ όταν από μπαλιά του Ντομίνγκες, ο Ντάουντα μπήκε στην περιοχή, κατέβασε ωραία την μπάλα αλλά πλάσαρε πολύ άστοχα από καλή θέση. Στο 54’ οι φιλοξενούμενοι έμειναν με δέκα παίκτες μετά την αποβολή του Φατιόν με δεύτερη κίτρινη, ενώ στο 62’ οι «κυανόλευκοι» πλησίασαν ξανά κοντά στο γκολ, όμως ο Διούδης έδειξε εξαιρετικά αντανακλαστικά στην κοντινή κεφαλιά-ψαράκι του Παμλίδη. Στο 73’ ο Βιτάλ «σέρβιρε» ακόμη ένα γκολ, βρίσκοντας την κατάλληλη στιγμή τον Καρλίτος, ο οποίος έφυγε στο τετ-α-τετ, προσπέρασε και τον τερματοφύλακα κι έκανε από κοντά το 3-0 για τον Παναθηναϊκό.

Το... κερασάκι στην τούρτα της «πράσινης» νίκης ήρθε στο 83’ με το εξαιρετικό γκολ του Αλεξανδρόπουλου (πρώτο της επαγγελματικής καριέρας του), ο οποίος πήρε την μπάλα λίγο κάτω απ’ τη μεσαία γραμμή, «ζύγισε» το πόδι του και με δεξί «κεραυνό» από τα 30 μέτρα έστειλε την μπάλα στο «παραθυράκι» της εστίας του Βέρχουλστ. Την τελευταία ευκαιρία του αγώνα την είχε ο Απόλλων στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, όταν από σέντρα του Τουτουαρίμα, ο Νίκος Ιωαννίδης έπιασε δυνατή κεφαλιά που χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι του Διούδη.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Διούδης, Κώτσιρας, Βέλεθ, Σάρλια, Χουάνκαρ, Ρούμπεν, Μαουρίσιο (46’ Αλεξανδρόπουλος), Αϊτόρ (65’ Χατζηγιοβάνης), Λούντκβιστ (46’ Ιωαννίδης), Βιτάλ (74’ Παλάσιος), Καρλίτος.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ (Γιάννης Πετράκης): Βέρχουλστ, Ντεντάκης, Ντομίνγκες, Λισγάρας, Τουτουαρίμα, Φατιόν, Κάστρο, Σλίβκα (65’ Ματέι), Σαχλί (55’ Παμλίδης), Τσιλούλης (65’ Φαν Λα Πάρα), Ντάουντα (64’ Ιωαννίδης).

