ΔΕΘ - ΚΙΝΑΛ: παροχές με ημερομηνία λήξης οι εξαγγελίες Μητσοτάκη

Με καυστικό τρόπο σχολιάζουν τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού, στο πλαίσιο της ΔΕΘ, τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

«O κ. Μητσοτάκης επεχείρησε σήμερα να ανορθώσει την κατεστραμμένη εικόνα του ίδιου και της κυβέρνησης του, με παροχές που έχουν ημερομηνία λήξης, καθαρά προεκλογικού χαρακτήρα» αναφέρει σε σχόλιο του για την ομιλία του πρωθυπουργού στην 85η ΔΕΘ, το γραφείο Τύπου του Κινήματος Αλλαγής.

Το ίδιο, επισημαίνει το ΚΙΝΑΛ, «και για τη νέα γενιά που του έχει γυρίσει οριστικά την πλάτη μετά τα αλλεπάλληλα χτυπήματα με τις αυξήσεις κοροϊδία στον κατώτερο μισθό, τον αποκλεισμό τους από την ανώτατη παιδεία, το γαλάζιο κράτος του ρουσφετιού, την καταστολή κάθε διαμαρτυρίας τους».

Καταληκτικά, το Κίνημα Αλλαγής σημειώνει πως η Ελλάδα αλλάζει και προσθέτει: «Ο κ. Μητσοτάκης δεν αλλάζει την βαθειά συντηρητική πολιτική του, που αφορά μόνο τους μεγάλους και ισχυρούς».

ΚΚΕ: "Όλα για τους λίγους"

«"Όλα για τους λίγους"! Αυτός θα μπορούσε να είναι ο τίτλος της σημερινής ομιλίας του κ. Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, που αποδεικνύει ότι ούτε υπάρχει ούτε μπορεί να υπάρξει "ανάπτυξη για όλους", με όφελος και για το κεφάλαιο και για το λαό» αναφέρει το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του για την ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.

«Οι μεγάλοι κερδισμένοι των εξαγγελιών του πρωθυπουργού είναι συντριπτικά οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Αυτοί θα ωφεληθούν από τη μείωση της φορολογίας και των εισφορών, αυτοί θα κερδίσουν από την επιδότηση της εργασίας, με πρόσβαση σε πιο φτηνή εργατική δύναμη, αυτοί θα αξιοποιήσουν τις υπερεκπτώσεις στις επενδύσεις και τα κίνητρα για τη συγκεντροποίηση του κεφαλαίου. Από την άλλη μεριά, οι δήθεν παροχές προς το λαό -που κάποιες εξαγγέλθηκαν, ενώ ισχύουν ήδη, π.χ. μειωμένος ΦΠΑ σε κάποιες υπηρεσίες και προϊόντα- δεν αναπληρώνουν στο ελάχιστο τις τεράστιες απώλειες του εργατικού - λαϊκού εισοδήματος, εξαιτίας των τσακισμένων μισθών και εργασιακών σχέσεων, των συνεπειών της πανδημίας, των ανατιμήσεων και της ακρίβειας, των άδικων αντιλαϊκών φόρων, των ιδιωτικοποιήσεων. Δίπλα σε όλα αυτά θα προστεθούν και τα νέα αντιλαϊκά προαπαιτούμενα, που προβλέπει το νέο ευρωενωσιακό μνημόνιο του Ταμείου Ανάκαμψης, προκειμένου να αντληθούν τα πακέτα χρηματοδότησης για τις "πράσινες" μπίζνες» προσθέτει η ανακοίνωση.

Όπως επισημαίνει στη συνέχεια, «ειδικά σε ό,τι αφορά την ακρίβεια στο ρεύμα και την ενέργεια συνολικά, ο πρωθυπουργός παρουσίασε ως "φάρμακο" την αιτία του προβλήματος, αφού η απελευθέρωση της ενέργειας, η απολιγνιτοποίηση, η μονοκαλλιέργεια των ΑΠΕ, είναι αυτά που οδηγούν σε πανάκριβο ρεύμα για το λαό κι ενεργειακή φτώχεια. Όσο για τους νέους, που ο πρωθυπουργούς τους βλέπει ως ντεκόρ στις ομιλίες του, βλέπουν πολύ καλά τις δήθεν νέες "ευκαιρίες στις απλήρωτες υπερωρίες του νόμου Χατζηδάκη, στο νέο πιο σκληρό ταξικό σχολείο, ακόμη και στην επέκταση των προγραμμάτων ανήλικης εργασίας που ανακοινώθηκαν πρόσφατα. Και σήμερα μάθαμε ότι, εκτός από ρεπό, θα "απολαμβάνουν" και Gigabytes!».

«Όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνουν ότι οι πανηγυρισμοί για την ανάπτυξη της οικονομίας δεν θα πρέπει να κρύψουν το βασικό, ότι δηλαδή πρόκειται για μια "ματωμένη" ανάπτυξη για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα» επισημαίνει το ΚΚΕ και καταλήγει στην ανακοίνωσή του υπογραμμίζοντας: «Απέναντι σε αυτό τον αδιέξοδο δρόμο, ορθώνεται ο αγώνας για αξιοπρεπές εισόδημα και μισθούς, σταθερή δουλειά για όλους, σύγχρονη δημόσια και δωρεάν υγεία, παιδεία, πρόνοια, κατάργηση των αντιλαϊκών φόρων. Βρίσκεται η προοπτική μιας ανάπτυξης με επίκεντρο τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες, που θα σπάσει το φαύλο κύκλο της εναλλαγής ανάμεσα στην καπιταλιστική κρίση και την καπιταλιστική ανάπτυξη, με μόνιμο θύμα το λαό».

Βελόπουλος: Με δημιουργική λογιστική και το «λεφτόδεντρο» του δανεισμού δεν κάνεις έργα

«Με δημιουργική λογιστική επιπέδου δημοτικού, "μυθοπλασία", που θα ζήλευε και ο Φον Ντένικεν, και το "λεφτόδεντρο" του δανεισμού δεν κάνεις έργα. Υποθηκεύεις το μέλλον της πατρίδας» τονίζει σε δήλωσή του για την ομιλία του πρωπουργού στην 85η ΔΕΘ, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος.

Στη δηλωσή του, ο κ. Βελόπουλος σημειώνει ακόμα: «Ο κύριος πρωθυπουργός ισχυρίστηκε ότι η Ελλάδα είναι "οικονομικά ισχυρή", όταν το χρέος επί του ΑΕΠ ξεπερνά το 240% και το έλλειμα του εμπορικού ισοζυγίου εκτινάσσεται. Το ότι αποκάλεσε την Θεσσαλονίκη "πόλη του Βαρδάρη", χρησιμοποιώντας μία ξένη λέξη, δείχνει τις πραγματικές "προθέσεις" του για την "Νύμφη του Θερμαϊκού". Ανακοίνωσε (πάλι) το Μετρό, γήπεδα (λησμονώντας τον Ηρακλή), μέγαρα δικαστικά, κέντρα ογκολογικά, σύνδεση Καλοχωρίου - Μηχανιώνας, χωρίς όμως να μας πει πού θα βρει τα λεφτά».

