Τυνησία: 35χρονος επιχείρησε να αυτοπυρποληθεί

Ένας άνδρας επιχείρησε να αυτοπυρποληθεί σήμερα στο κέντρο της Τύνιδας, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και την υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, μια απόπειρα που θυμίζει εκείνη του νεαρού, πλανόδιου πωλητή, ο θάνατος του οποίου το 2011 ήταν η σπίθα που οδήγησε στην Αραβική Άνοιξη.

Ο 35χρονος φέρει εγκαύματα τρίτου βαθμού σε όλο του το σώμα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο εγκαυμάτων Μπεν Αρούς, ανέφερε η Πολιτική Προστασία. Ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας, Μοέζ Τρία, είπε ότι οι λόγοι που τον οδήγησαν σε αυτήν την ενέργεια παραμένουν αδιευκρίνιστοι.

Σύμφωνα με έναν αυτόπτη μάρτυρα, που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ζητώντας να τηρηθεί η ανωνυμία του, ο 35χρονος έφτασε στη λεωφόρο Χαμπίμπ Μπουργκίμπα συνοδευόμενος από έναν νεότερο άνδρα. Προσπάθησαν να τραβήξουν την προσοχή κάποιων δημοσιογράφων που βρίσκονταν εκεί και στη συνέχεια ο μεγαλύτερος περιλούστηκε με ένα εύφλεκτο υγρό και έβαλε φωτιά σε αναπτήρα.

Κάποιοι περαστικοί προσπάθησαν να του πάρουν τον αναπτήρα, αλλά εκείνος άρχισε να τρέχει ανάμεσα στα πολυσύχναστα καφενεία της περιοχής. Τελικά, πολίτες κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά, πριν φτάσει στο σημείο η πυροσβεστική.

Στις 17 Δεκεμβρίου 2010 ο 26χρονος Μοχάμεντ Μπουαζίζι, ένας άνεργος πτυχιούχος που εργαζόταν ως πλανόδιος πωλητής επειδή δεν έβρισκε άλλη δουλειά, αυτοπυρπολήθηκε και πέθανε λίγες ημέρες αργότερα. Ο θάνατός του πυροδότησε την επανάσταση που έβαλε τέλος στο καθεστώς του προέδρου Ζιν ελ Αμπιντίν Μπεν Άλι στην Τυνησία αλλά και την Αραβική Άνοιξη, σε άλλες χώρες της περιοχής.

Το περασμένο Σάββατο ο Νέτζι Χεφιάν, ένας 26χρονος που είχε τραυματιστεί κατά την επανάσταση του 2011, υπέκυψε στα τραύματά του, αφού αυτοπυρπολήθηκε δύο ημέρες νωρίτερα, μπροστά στα μάτια των συγγενών του, σε ένα λαϊκό προάστιο της Τύνιδας. Ο νεαρός δεν έβρισκε δουλειά και, θεωρητικά, δικαιούταν αποζημίωση και ορισμένα προνόμια, λόγου του τραυματισμού τους στην επανάσταση.

