Super League: ισόπαλοι Παναιτωλικός και Αστέρας Τρίπολης

Το ματς ήταν δυνατό, με μονομαχίες, κυρίως στο χώρο της μεσαίας γραμμής, αλλά χωρίς αγωνιστική ποιότητα και φάσεις μπροστά στις δύο εστίες.

Χωρίς γκολ άνοιξε η αυλαία της νέας σεζόν στη Super League, καθώς στο πρώτο ματς της 1ης αγωνιστικής στο Αγρίνιο οι Παναιτωλικός και Αστέρας Τρίπολης αναδείχθηκαν ισόπαλοι 0-0.

Στο πρώτο ημίχρονο οι δύο ομάδες πρόσεχαν περισσότερο την άμυνα και ελάχιστη δράση είχαν οι δύο τερματοφύλακες. Στην επανάληψη το θέαμα κάπως βελτιώθηκε με την ομάδα της Τρίπολης να αναλαμβάνει τον έλεγχο του ματς και την επιθετική πρωτοβουλία.

Στο 50' μάλιστα είχε και μια καλή ευκαιρία, όταν ο Ριέρα «άδειασε» δύο αντιπάλους, έκανε πλασέ έξω από την περιοχή με την μπάλα να περνάει λίγο άουτ από την εστία του Παναιτωλικού.

Στο 70ο λεπτό απείλησαν ξανά οι φιλοξενούμενοι, όταν ο Μπαράλες πήδηξε ολομόναχος για κεφαλιά, αλλά η μπάλα κατέληξε στο κέντρο της εστίας και στην αγκαλιά του Ροντρίγκες.

Οι συνθέσεις:

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Ροντρίγκες, Λούι, Κορνέλιους, Μαλής, Χουχούμης, Βαρόνε, Τσιγγάρας, Μόρσεϊ (75' Βέργος), Ντίας, Μεντόσα, Καρέλης (85' Μπελεβώνης).

Αστέρας Τρίπολης (Μίλαν Ράσταβατς): Παπαδόπουλος, Καρμόνα (88' Γκόμεθ), Καστάνιο, Πίτσου, Άλβαρεζ, Βαλιέντε, Μουνάφο, Ριέρα (54' Καπίγια), Σίτο (73' Μπενίτο), Κρέσπι (85' Γκαρθία), Μπαράλες.

