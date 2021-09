Αθλητικά

US Open: Η Ραντουκάνου κατέκτησε το τρόπαιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η 18χρονη Έμα Ραντουκάνου είναι η νέα πριγκίπισσα του US Open!



Η Έμα Ραντουκάνου κατέκτησε το US Open χωρίς να χάσει σετ, επικρατώντας στον τελικό της Λέιλα Φερνάντεζ με 2-0 σετ (6-4, 6-3) και κατακτώντας έτσι το πρώτο της Grand Slam.

Η 18χρονη έγινε η πρώτη τενίστρια προερχόμενη από τα προκριματικά, που κάνει δικό της Major τρόπαιο, ενώ έγινε η πρώτη Βρετανίδα -από το 1977 και την Βιρτζίνια Γουέιντ- που κατακτά έναν Grand Slam τίτλο.

Η Ραντουκάνου ξεκίνησε το τουρνουά, βρισκόμενη στην 150η θέση της παγκόσμιας κατάταξης και τη Δευτέρα θα βρεθεί στο Νο 23. Η κατάκτηση του ήρθε χωρίς να χάσει ούτε ένα σετ.

Στο Γουίμπλεντον είχε φτάσει μέχρι τις “16”, ωστόσο στο US Open έδωσε τα διαπιστευτήριά της για τις δυνατότητές της.

What a match.



What a tournament.



What bright futures for these two. pic.twitter.com/9N5nnu0olg — US Open Tennis (@usopen) September 11, 2021