Κόσμος

11η Σεπτεμβρίου: Στη δημοσιότητα το πρώτο έγγραφο του FBI

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το εν μέρει λογοκριμένο 16σέλιδο έγγραφο σκιαγραφεί επαφές μεταξύ των αεροπειρατών και Σαουδαράβων συνεργατών.



Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών (FBI) έδωσε χθες, Σάββατο, στη δημοσιότητα το πρώτο αποχαρακτηρισμένο έγγραφο που σχετίζεται με την έρευνά του για τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 στις ΗΠΑ και τους ισχυρισμούς για υποστήριξη των αεροπειρατών από την σαουδαραβική κυβέρνηση, έπειτα από εκτελεστικό διάταγμα που εξέδωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν.

Συγγενείς των θυμάτων είχαν καλέσει τον Μπάιντεν να παραλείψει τις εκδηλώσεις μνήμης για την 20η επέτειο από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στις ΗΠΑ αν δεν προχωρήσει στον αποχαρακτηρισμό εγγράφων, τα οποία ισχυρίζονται ότι θα δείξουν πως οι σαουδαραβικές αρχές υποστήριξαν την συνωμοσία.

Το εν μέρει λογοκριμένο 16σέλιδο έγγραφο που δημοσιοποιήθηκε από το FBI σκιαγραφεί επαφές μεταξύ των αεροπειρατών και Σαουδαράβων συνεργατών, αλλά δεν έχει κανένα στοιχείο που να δείχνει ότι η κυβέρνηση στο Ριάντ ήταν συνεργός στις επιθέσεις, από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους σχεδόν 3.000 άνθρωποι.

Η Σαουδική Αραβία δηλώνει από καιρό ότι δεν είχε κανέναν ρόλο στις επιθέσεις. Η σαουδαραβική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον δεν έχει μέχρι στιγμής ανταποκριθεί σε αίτημα για σχόλιο που διατυπώθηκε εκτός ωρών λειτουργίας της αργά χθες Σάββατο.

Σε ανακοίνωση που είχε εκδώσει στις 8 Σεπτεμβρίου, η πρεσβεία σημείωνε ότι η Σαουδική Αραβία ανέκαθεν υποστήριζε τη διαφάνεια γύρω από τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 και ότι χαιρετίζει την δημοσιοποίηση από τις ΗΠΑ διαβαθμισμένων εγγράφων σε σχέση με τις επιθέσεις.

"Όπως αποκάλυψαν οι προηγούμενες έρευνες, συμπεριλαμβανομένης αυτής της Επιτροπής 9/11 και η δημοσιοποίηση των λεγόμενων '28 Σελίδων', κανένα στοιχείο δεν προέκυψε ποτέ που να δείχνει ότι η σαουδαραβική κυβέρνηση ή οι αξιωματούχοι της είχαν προηγούμενη γνώση της τρομοκρατικής επίθεσης ή εμπλέκονταν κατά οποιονδήποτε τρόπο", αναφέρεται στην ανακοίνωση της πρεσβείας.

Οι 15 από τους 19 αεροπειρατές ήταν από την Σαουδική Αραβία. Αμερικανική κυβερνητική επιτροπή δεν βρήκε στοιχεία για άμεση χρηματοδότηση από την Σαουδική Αραβία της Αλ Κάιντα, στην οποία προσέφεραν καταφύγιο οι Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν εκείνη την εποχή. Αυτή άφηνε ανοιχτό το θέμα αν θα μπορούσε να το έκαναν μεμονωμένοι Σαουδάραβες αξιωματούχοι.

Οι οικογένειες περίπου 2.500 από αυτούς που σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι που τραυματίστηκαν, επιχειρήσεις και διάφοροι ασφαλιστές, έχουν προσφύγει κατά της Σαουδικής Αραβίας διεκδικώντας δισεκατομμύρια δολάρια.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε εκ μέρους της οργάνωσης 9/11 Families United, η Τέρι Στράντα, ο σύζυγος της οποίας Τομ σκοτώθηκε την 11η Σεπτεμβρίου, δηλώνει ότι το έγγραφο που κοινοποιήθηκε χθες, Σάββατο, από το FBI τακτοποιεί τυχόν αμφιβολίες σχετικά με τη σαουδαραβική συνενοχή στις επιθέσεις. "Τώρα τα μυστικά των Σαουδαράβων έχουν εκτεθεί και ήδη έχει περάσει πολύς χρόνος και θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη το Βασίλειο για τους ρόλους των αξιωματούχων του στην δολοφονία χιλιάδων στο αμερικανικό έδαφος", αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ειδήσεις σήμερα:

Χαλκιδική: Νεκρός λουόμενος σε παραλία

Σχολεία - Κεραμέως: Στόχος η δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασί

Οικονόμου για ρεύμα: επιδότηση για όλους τους πελάτες της ΔΕΗ