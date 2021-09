Οικονομία

Οικονόμου για ρεύμα: επιδότηση για όλους τους πελάτες της ΔΕΗ

Τι είπε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος για την μείωση του ΕΝΦΙΑ για όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων και όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός.

«Το 80% της αύξησης του ρεύματος θα καλύπτεται από το κράτος», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου αναλύοντας τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ.

Τα μέτρα στήριξης της κοινωνίας θα δώσουν μια ανάσα στους πολίτες και σημαντικά κίνητρα στη νέα γενιά, είπε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

Όπως είπε ο κ. Οικονόμου στον ΣΚΑΙ, το πακέτο μέτρων ξεπερνά τα 3,5 εκατ. ευρώ και το πιο σημαντικό είναι ότι μειώνονται οι φόροι και αυξάνονται τα εισοδήματα. Επίσης, δημιουργείται μια ασπίδα προστασίας στον κόσμο για όλα αυτά που πέρασε.

Σχετικά με την αύξηση του ρεύματος, διευκρίνισε ότι η επιδότηση αφορά όλα τα τιμολόγια της ΔΕΗ, ενώ «οι ιδιωτικές εταιρείες παροχής ρεύματος θα αναγκαστούν να ακολουθήσουν γιατί διαφορετικά θα χάσουν πελάτες».

Επίσης, όπως σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, θα υπάρξει και αύξηση κατά 20% του επιδόματος θέρμανσης «επομένως, τα νοικοκυριά εξοικονομούν χρήματα και απελευθερώνονται από το άγχος, αλλά και οι επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν την πρόνοια αυτή».

Ο κ. Οικονόμου ανέφερε πως τη Δευτέρα θα δοθούν διευκρινίσεις για τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού.

Όσον αφορά την μείωση του ΕΝΦΙΑ, είπε πως και αυτό το μέτρο αφορά όλους τους πολίτες, λέγοντας ότι το 2022 θα είναι ακόμα μικρότερος ο ΕΝΦΙΑ.

Σχετικά με την δημόσια υγεία, ο κ. Οικονόμου επεσήμανε πως κάθε πολίτης θα μπορεί να έχει 4 διαγνωστικές εξετάσεις για πολύ σημαντικές ασθένειες. Επίσης, τόνισε ότι το επόμενο μεγάλο στοίχημα είναι να εμβολιαστούν τα παιδιά, τονίζοντας ότι «πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε να κρατήσουμε τα παιδιά στις τάξεις».

Τέλος, ανέφερε ότι οι εκλογές θα γίνουν όταν η Κυβέρνηση ολοκληρώσει το έργο που έχουν αναλάβει.

