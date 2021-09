Αντετοκούνμπο - Γκάλης: Η ιστορική συνάντηση (εικόνες)

Μαζί τους ήταν και ο Θοδωρής Παπαλουκάς, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, αλλά και το… βαρύτιμο τρόπαιο του NBA.



Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνάντησε τον Νίκο Γκάλη και η φωτογραφία τους μπορεί να χαρακτηριστεί «ιστορική» για τον ελληνικό αθλητισμό.

Ο πρωταθλητής του ΝΒΑ, Γιάννης Αντετοκούνμπο συνάντησε τον μύθο του ελληνικού μπάσκετ, τον 61χρονο Νίκο Γκάλη!

«Είναι ο λόγος για τον οποίο πολλοί Έλληνες ασχολούνται με το μπάσκετ. Είδα τη φλόγα στα μάτια του. Τι νύχτα!», έγραψε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στην ανάρτησή του.

Οι δυο κορυφαίοι του μπάσκετ, πάντως, δεν ήταν μόνοι τους. Μαζί τους, ο Θοδωρής Παπαλουκάς, ο αδερφός του Γιάννη, Θανάσης, αλλά και το… βαρύτιμο τρόπαιο του NBA.

He’s the reason that a lot of people pick up a basketball in Greece ??????????..!! I saw the fire in his eyes.. What a night?? Nick the Greek x Greek Freak x Elevator x Theo pic.twitter.com/KxiPjyZfgY