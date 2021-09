Οικονομία

Επιστρεπτέα Προκαταβολή: μείωση των επιστροφών στο Δημόσιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιοι δικαιούχοι και υπό ποιες προϋποθέσεις θα κληθούν αντί του 50%, να επιστρέψουν 25% ή 33,3% του ποσού.

Όπως ανακοίνωσε από το βήμα της ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός, το βράδυ του Σαββάτου, στην δέσμη μέτρων για φοροελαφρύνσεις και ενισχύσεις κοινωνικών ομάδων, η Κυβέρνηση προχωρά σε μείωση του επιστρεφόμενου ποσού για δύο στους τρεις δικαιούχους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής.

Αναλυτικά, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, «Μειώνεται το ποσοστό επιστροφής όλων των επιστρεπτέων προκαταβολών ανάλογα με την πτώση των ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης».

Πιο συγκεκριμένα, «εφόσον έχει τηρηθεί η ρήτρα διατήρησης εργαζομένων που προβλεπόταν σε κάθε κύκλο επιστρεπτέας, επιστρέφεται:

Για επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1 η Ιανουαρίου 2019 και έχουν θετικά ακαθάριστα έσοδα το 2019: Επιστρέφεται το εν τέταρτο (25%) εφόσον έχουν πτώση ακαθάριστων εσόδων το 2020 σε σχέση με το 2019 άνω του 70% και καταγράφουν ζημίες προ φόρων. Επιστρέφεται το εν τρίτο (33,3%) εφόσον έχουν πτώση ακαθάριστων εσόδων το 2020 σε σχέση με το 2019 μεταξύ 30% και 70% και καταγράφουν ζημίες προ φόρων. Για τις λοιπές επιχειρήσεις επιστρέφεται το 50%.



Για νέες επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 ή είχαν μηδενικά ακαθάριστα έσοδα το 2019: Επιστρέφεται το εν τέταρτο (25%) εφόσον έχουν πτώση ακαθάριστων εσόδων το 2020 σε σχέση με το 2019 (εφόσον είχαν καταγράψει θετικά ακαθάριστα έσοδα το 2019) άνω του 30% και καταγράφουν ζημίες προ φόρων. Για τις λοιπές επιχειρήσεις επιστρέφεται το εν τρίτο (33,3%).



Με βάση το ανωτέρω σχήμα υπολογίζεται ότι:

To 28% των επιχειρήσεων θα επιστρέψουν το εν τέταρτο (25%),

θα επιστρέψουν το εν τέταρτο (25%), το 39% των επιχειρήσεων θα επιστρέψουν το εν τρίτο (33,3%),

το 33% θα επιστρέψουν το 50%.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι σήμερα στις επιστρεπτέες 1 έως 3 επιστρεφόταν από 50% έως και 100% ανάλογα με την πτώση τζίρου, ενώ για όλες τις επιχειρήσεις στις επιστρεπτέες 4 έως 7 επιστρεφόταν το 50%.

Επιπροσθέτως των ανωτέρω ισχύει έκπτωση 15% σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του ποσού προς επιστροφή έως 31 Δεκεμβρίου 2021. Σε διαφορετική περίπτωση το ποσό καταβάλλεται σε 60 δόσεις από τον Ιανουάριο 2022»

Όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, το δημοσιονομικό κόστος του μέτρου, που επιβαρύνει τον Προϋπολογισμό του 2021, ανέρχεται σε 660 εκατομμύρια ευρώ.

Ακόμη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι από τον Ιανουάριο του 2022 μειώνεται ο φόρος επιχειρήσεων από το 24% στο 22%, μέτρο που αντανακλά σε κόστος 183 εκατομμυρίων ευρώ για το 2022.

Ειδήσεις σήμερα:

Σχολεία - Κεραμέως: Στόχος η δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία

Ημιμαραθώνιος Αθήνας: κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή

Κακοκαιρία - ΓΓΠΠ: Συστάσεις για τους πολίτες