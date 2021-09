Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Επιχείρηση ανακατάληψης πλοίου μετά από “τρομοκρατική επίθεση” (βίντεο)

Εντυπωσιακή άσκηση από τις ειδικές δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.



Επίδειξη της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης, όπου περιελάμβανε σενάριο ανακατάληψης πλοίου που έχει δεχθεί επίθεση από πειρατές.

Μετά το πέρας της επίδειξης, στο πλαίσιο της 85ης ΔΕΘ, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, δήλωσε:

«Θέλω να συγχαρώ τα στελέχη της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών για το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσής τους και τις ιδιαίτερες δεξιότητες τις οποίες έχουν αναπτύξει. Αισθανόμαστε όλοι ασφαλείς όταν έχουμε τέτοια στελέχη στο Λιμενικό Σώμα. Στόχος μας είναι η ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του Σώματος».

Την επίδειξη παρακολούθησαν εκτός από τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Κώστας Κατσαφάδος και ο αρχηγός του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, αντιναύαρχος Λ.Σ. Θεόδωρος Κλιάρης.

Χθες μέλη της Ειδικής ομάδας επιχειρήσεων Πειραιά και του Λιμενικού Σώματος παρουσίασαν δύο ασκήσεις, η πρώτη με τακτική ενέδρας ακινητοποίησης επικίνδυνου κακοποιού σε όχημα εν κινήσει από δύο οχήματα και η δεύτερη ήταν επίδειξη τακτικής δυναμικής εισόδου σε εξομοίωση κατοικίας για σύλληψη τρομοκράτη.

