Κορονοϊός - Εμβόλια: Πιθανόν να χρειάζονται τρεις δόσεις για πλήρη ανοσοποίηση

Τι αναφέρει σε άρθρο του ο Διευθυντής του Αμερικανικού Ινστιτούτου για τα λοιμώδη νοσήματα. Τι λένε οι Ιατροί του ΕΚΠΑ.



Ο Dr Anthony Fauci Διευθυντής του Αμερικανικού Ινστιτούτου για τα λοιμώδη νοσήματα (NIAID) και Υπεύθυνος στο Λευκό Οίκο, ως σύμβουλος ιατρικών θεμάτων αναφέρει σε πρόσφατο άρθρο του ότι δεν θα εκπλαγεί αν τελικά απαιτούνται τρεις δόσεις ενός mRNA εμβολίου (Pfizer ή Moderna) για την πλήρη ανοσοποίηση των ατόμων. Επίσης το να λάβει κανείς μία επιπλέον δόση κάποιους μήνες μετά τον αρχικό εμβολιασμό μπορεί θεωρητικά να υποβοηθήσει την ανοσολογική απάντηση.

Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Πάνος Μαλανδράκης, Γιάννης Ντάνασης και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τη σχετική δημοσίευση.

Το πλάνο χορήγησης τρίτης δόσης οκτώ μήνες μετά τη δεύτερη δόση ενός mRNA εμβολίου Pfizer ή Moderna, έχει στηριχθεί σε αποτελέσματα μελετών που δείχνουν ότι η προστασία έναντι της λοίμωξης COVID-19 μειώνεται σημαντικά όταν περάσουν αρκετοί μήνες από τη δεύτερη δόση. Η εμπειρία μας και από προηγούμενα εμβόλια, όπως της ηπατίτιδας Β, δείχνει ότι μπορεί να απαιτηθούν τρεις δόσεις εμβολίου.

Ενώ είναι πιθανό όλοι να λάβουν μία τρίτη δόση, δεν πρέπει να ονομάζεται δόση «ενίσχυσης» (booster), γιατί δεν είναι απαραίτητο να ξαναχρειαστούν άλλες τέτοιες δόσεις «ενίσχυσης» στο μέλλον. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναμένεται να αποφασίσει ποιο θα είναι το πρόγραμμα εμβολιασμού αλλά είναι λογικό να πιστεύει κανείς ότι οι τρεις δόσεις θα προσφέρουν μία παρατεταμένη ανοσολογική απόκριση και κατ’ επέκταση μακροχρόνια ανοσία. Αν αποδειχθεί καλά ανεκτό, το πλάνο των τριών δόσεων μπορεί να καθιερωθεί.

