Ημιμαραθώνιος Αθήνας: Οι νικητές στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα (εικόνες)

Αφιερωμένη στην μνήμη του Μίκη Θεοδωράκη η φετινή διοργάνωση. Την έναρξη έκανε ο εγγονός του μεγάλου μουσικοσυνθέτη.



Οι Παναγιώτης Καραΐσκος και Κατερίνα Ασημακοπούλου επικράτησαν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στο πλαίσιο του 9ου Ημιμαραθώνιου δρόμου της Αθήνας που διεξήχθη το πρωί της Κυριακής στο κέντρο της ελληνικής πρωτεύουσας και στον οποίο συμμετείχαν άνθρωποι κάθε ηλικίας.

Μετά από δύο χρόνια δόθηκε η εκκίνηση, η οποία σήμανε ταυτόχρονα την επιστροφή του δρομικού κινήματος στην Ελλάδα σε κανονικούς ρυθμούς. Χιλιάδες άνθρωποι έδωσαν το παρόν και κατέκλυσαν τους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, στη γιορτή που από εφέτος συνδέει το όνομα της με το όνομα του κορυφαίου δημιουργού, Μίκη Θεοδωράκη, ο οποίος πρόσφατα έφυγε από τη ζωή και στο εξής ο αγώνας θα τελείται στη μνήμη του.

Το έναυσμα για την έναρξη του Ημιμαραθώνιου έκανε η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα, μαζί με τον εγγονό του αξέχαστου Μίκη, Άγγελο Παπαγγελίδη-Θεοδωράκη.

Στους άνδρες Πανελληνιονίκης αναδείχθηκε ο Παναγιώτης Καραΐσκος (Πανελλήνιος), που όπως και τις δύο χρονιές που προηγήθηκαν αναδείχθηκε νικητής με 1.08.32, αφήνοντας πίσω του τον Γιώργο Τάσση (ΓΣ Σπαρτιατικός) με 1.09.47 και τρίτο τον Λάμπρο Μαλτέζο (ΑΟ Τρίων Χαλκίδας) με 1.11.19.

Η Κατερίνα Ασημακοπούλου του ΑΟ Μυκόνου ήταν η νικήτρια, όπως και στο περσινό πανελλήνιο πρωτάθλημα, το οποίο έγινε στον Σχοινιά. Πέρασε πρώτη τη γραμμή τερματισμού, διανύοντας την απόσταση σε 1.18.34.

Στη γενική κατάταξη ήταν δεύτερη, καθώς την πρώτη θέση στον Ημιμαραθώνιο πήρε η Άλις Ράιτ (Μ. Βρετανία), που τερμάτισε σε 1.14.53. H 26χρονη ήταν τρίτη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ20 του 2015, ενώ την ίδια χρονιά τερμάτισε στην 5η θέση στα 10.000 μ. στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βερολίνου. Κατάφερε, μάλιστα, να βελτιώσει το ατομικό της ρεκόρ στην απόσταση, στην πρώτη της συμμετοχή στη συγκεκριμένη διαδρομή.

Την δεύτερη θέση στο πανελλήνιο πρωτάθλημα και τρίτη στην γενική κατάταξη πήρε η Ειρήνη-Ρια Μιχαλά (ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας) με 1.21.07 στο ντεμπούτο της στην απόσταση και την τρίτη η Μοσχούλα Μανούσου (ΑΟ Μυκόνου) με 1.21.35.

Οι πρώτοι έξι στο Πανελλήνιο

Άνδρες

Καραΐσκος (Πανελλήνιος ΓΣ) 1.08.32

Τάσσης (ΓΣ Σπαρτιακός) 1.09.47

Μαλτέζος (ΑΟ Τρίτων Χαλκίδας) 1.11.19

Πιτσώλης (ΓΑΣ Ιλισσός) 1.12.14

Χατζηιωάννου (ΑΓΕΣ Κάμειρος) 1.12.55

Πούλος (ΓΑΣ Ιλισσός) 1.13.38

Γυναίκες

Ασημακοπούλου (ΑΟ Μυκόνου) 1.14.53

Μιχαλά (ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας) 1.21.07

Μανούσου (ΑΟ Μυκόνου) 1.21.35

Δημάκη (ΓΑΣ Ιλισσός) 1.23.28

Δαγκλή (ΑΟ Κάλλιστος) 1.24.22

Βασιλάτου (Υδρία) 1.25.26

Οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ χρειάστηκε να επέμβουν σε 2 περιστατικά τα οποία διεκομίσθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γεννηματάς». Εκτός αυτών, στα 2 Ιατρεία Άμεσης Παροχής Ιατρικής Φροντίδας και στους 5 Αυτόνομους Σταθμούς Παροχής Πρώτων Βοηθειών παρασχέθηκε επείγουσα προνοσοκομειακή φροντίδα σε 32 αθλητές.