Φωτιά στην Βαρυμπόμπη: Πέθανε εγκαυματίας μετά απο 38 ημέρες

Ο άτυχος άνδρας υπέκυψε, μετά από μάχη που έδινε επί εβδομάδες στην Εντατική.

Υπέκυψε χθες το πρωί, στο νοσοκομείο ΚΑΤ, ένας από τους τρεις εγκαυματίες της καταστροφικής πυρκαγιάς της Βαρυμπόμπης.

Ο 55χρονος νοσηλευόταν με σοβαρά εγκαύματα για 38 ημέρες στη Μονάδα Εγκαυμάτων του νοσοκομείου της Κηφισιάς.

Το πρωί του Σαββάτου, σύμφωνα με πληροφορίες του L&O, ο πολυεγκαυματίας άφησε την τελευταία του πνοή, βυθίζοντας στη θλίψη συγγενείς και φίλους.

Ο άτυχος άνδρας είχε βρεθεί στις 5 Αυγούστου με σοβαρά εγκαύματα στην ταράτσα οικοδομής στην οδό Χαράς, στη Δροσοπηγή.

Πυροσβέστες τον απεγκλώβισαν από την πύρινη κόλαση και με ασθενοφόρο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ.

Οι γιατροί έδωσαν πραγματική μάχη να τον κρατήσουν στη ζωή αλλά δεν τα κατάφεραν.

