Πέθανε ο Γιάννης Θεωνάς

Θλίψη σε συγγενείς και στους συνοδοιπόρους του, προκάλεσε το άγγελμα του θανάτου του Γιάννη Θεωνά.

Πέθανε ο πρώην βουλευτής Γιάννης Θεωνάς, σε ηλικία 81 ετών.

Σε συλλυπητήριο μήνυμα του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρεται "Ο Γιάννης Θεωνάς υπήρξε ένας ανιδιοτελής αγωνιστής, πάντα στο πλευρό των εργαζομένων, ανοιχτός σε νέες ιδέες και χωρίς ποτέ να έχει την αγωνία των μεγάλων αξιωμάτων. Γεννημένος το 1940, φοίτησε στην ΑΣΟΕΕ και ανέπτυξε σημαντική συνδικαλιστική δράση για περίπου τριάντα χρόνια. Από το 1987 θα γίνει μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και στη συνέχεια μέλος του Πολιτικού Γραφείου. Το 2000 διαφωνεί με το ΚΚΕ, συνιδρύει την Κίνηση για την Ενότητα Δράσης της Αριστεράς και πρωταγωνιστή στη δημιουργία ΣΥΡΙΖΑ, όπου υπήρξε επί σειρά ετών βουλευτής του. Άνθρωπος με βαθιά παιδεία, οι αγώνες του είχαν διαχρονικά κοινό παρονομαστή την ενότητα της Αριστεράς. Με αίσθημα ευθύνης και αποφασιστικότητας σε κρίσιμες στιγμές για τον τόπο συνδύαζε τον πραγματισμό με τη βαθιά του πίστη για ένα καλύτερο μέλλον για την εργατική τάξη. Εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια στους δικούς του ανθρώπους".

Το 1994 είχε τραυματιστεί μετά από επίθεση με μαχαίρι, στην διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης, στην Θεσσαλονίκη.

Βιογραφικό

Ο Γιάννης Θεωνάς ήταν πτυχιούχος της ΑΣΟΕΕ και της Ανωτέρας Τηλεπικοινωνιακής Σχολής. Το 1964 προσλήφθηκε στον ΟΤΕ, όπου εργάστηκε έως το 1994. Υπήρξε δραστήριο συνδικαλιστικό στέλεχος από το 1974, μέλος του Δ.Σ. του ΟΜΕ-ΟΤΕ, του Εργατικού Κέντρου Αθήνας και της ΓΣΕΕ, της οποίας διετέλεσε και Γενικός Γραμματέας την περίοδο 1992-1994.

Ο Θεωνάς έγινε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, το 1987, στην οποία παρέμεινε έως το 1996, ενώ κατά την περίοδο 1990-1994 ήταν και μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κ.Ε. του ΚΚΕ. Από το 1994 έως το 2000 ήταν ευρωβουλευτής του ΚΚΕ. Στο Ευρωκοινοβούλιο διετέλεσε μεταξύ άλλων και αντιπρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικής, Νομισματικής και Βιομηχανικής πολιτικής.

Το 2000, ύστερα από τη διαγραφή του Μήτσου Κωστόπουλου από το ΚΚΕ, ο Θεωνάς ήρθε σε ανοιχτή σύγκρουση με την ηγεσία του Κόμματος, αποδοκιμάζοντας ανοιχτά τη διαγραφή του Κωστόπουλου, υποστηρίζοντάς τον και λέγοντας πως το Κόμμα βρίσκεται σε λάθος πορεία.

Σύντομα, αναγκάστηκε να παραιτηθεί από τη θέση του στο Ευρωκοινοβούλιο, δίνοντας την στον Γιάννη Πατάκη. Κατά τη διάρκεια των προετοιμασιών του 16ου Συνεδρίου του ΚΚΕ, ο Θεωνάς ανακοίνωσε την αποχώρηση του από το Κόμμα. Αμέσως μετά, μαζί με τον Κωστόπουλο και άλλα πρώην στελέχη του ΚΚΕ, ίδρυσε την Κίνηση για την Ενότητα Δράσης της Αριστεράς (ΚΕΔΑ), η οποία συμμάχησε με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Στις 30 Ιουνίου 2015 έγινε διοικητής του ΙΚΑ, όμως παραιτήθηκε δύο μήνες μετά, λόγω των πολιτικών εξελίξεων στην Ελλάδα.

