Κοινωνία

Σεισμός στην Αττική

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σεισμική δόνηση ταρακούνησε την Αττική. Ποιο ήταν το μέγεθος του σεισμού.

Σεισμός ταρακούνησε την Αθήνα το μεσημέρι της Κυριακής, λίγο μετά τις 13.00 το μεσημέρι, αναστατώνοντας την πρωτεύουσα.

Εκ μέρους των τεσσάρων φορέων συγκρότησης του Ενιαίου Εθνικού Σεισμολογικού Δικτύου, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ανακοίνωσε ότι σήμερα, στις 13:08 ώρα Ελλάδος, το σεισμολογικό δίκτυο κατέγραψε ασθενή σεισμική δόνηση με μέγεθος 3.6 στην κλίμακα Ρίχτερ. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται 11 χιλιόμετρα βόρεια βορειοανατολικά της πόλης της Αθήνας.

Νωρίτερα, σε αναθεωρημένη λύση το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο έδινε το μέγεθος του σεισμού 3,7 Ρίχτερ

Ωστόσο, η πρώτη μέτρηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου έκανε λόγο για σειμό 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Ειδήσεις σήμερα:

Οικονόμου για ρεύμα: επιδότηση για όλους τους πελάτες της ΔΕΗ

Πέθανε ο Γιάννης Θεωνάς

Φωτιά στην Βαρυμπόμπη: Πέθανε εγκαυματίας μετά απο 38 ημέρες