Χριστίνα Μπόμπα: Ποια ονόματα θα πάρουν οι δίδυμες κόρες της

Η Χριστίνα Μπόμπα κοινοποίησε στο Instagram μια φωτογραφία των μωρών, όπου ποζάρουν μπρούμυτα φορώντας φορμάκια με τα ονόματά τους...



Μια αποκάλυψη μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram έκανε η Χριστίνα Μπόμπα.

Η σύζυγος του Σάκη Τανιμανίδη ανακοίνωσε το ονόματα που θα πάρουν τα δίδυμα μωράκια τους, που ήρθαν στον κόσμο στις 23 Ιουνίου.

Τα δίδυμα, λοιπόν, δεν θα πάρουν τα ονόματα των γιαγιάδων τους, όπως αρκετοί θα περίμεναν, αλλά θα ονομαστούν Αριάνα και Φιλίππα.

