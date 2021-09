Πολιτική

Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου επίτιμη δημότης Ερμιονίδας

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας επέδωσε Βραβεία Πολιτισμού, ένα εκ των οποίων δόθηκε στην Ελένη Γλύκατζη - Αρβελέρ.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου ανακηρύχθηκε επίτιμη δημότης Ερμιονίδας και υπογράμμισε τη μεγάλη χαρά της, που από σήμερα θα νιώθει και δικό της τόπο, μια από τις πιο όμορφες και πλούσιες σε ιστορία γωνιές της πατρίδας μας.

Κατά την αντιφώνησή της, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αφού αναφέρθηκε αναλυτικά στη μακρόχρονη ιστορίας της Ερμιόνης από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας, έκανε λόγο για έναν ευλογημένο τόπο, όπου η ιστορία συναντά την ομορφιά της φύσης και η σύγχρονη ζωντάνια ένα σπάνιο βάθος πολιτισμού, εγγεγραμμένο στα ορατά ίχνη των μνημείων της, στην ιδιαίτερη αρχιτεκτονική της, στην καλαισθησία των κατοίκων της.

Απευθυνόμενη προς τον Δήμαρχο της πόλης, επισήμανε, ότι τη γεμίζει αισιοδοξία, η απόφασή του να αξιοποιηθεί το πλούσιο αρχαιολογικό απόθεμα της Ερμιόνης, αναπλάθοντας ιστορικά τοπόσημα της πόλης, όπως το ρωμαϊκό ταφικό μνημείο, αναδεικνύοντας τα αρχαιολογικά ευρήματα της παλαιοχριστιανικής βασιλικής του 4ου αιώνα και τα εμφανή τμήματα των ρωμαϊκών τειχών, αλλά κυρίως δημιουργώντας ένα Αρχαιολογικό Μουσείο.

«Η παραχώρηση του παλαιού Δημαρχείου στο Υπουργείο Πολιτισμού, ώστε να μετατραπεί σε κέντρο προβολής και ανάδειξης της ιστορίας της πόλης, αλλά και αφετηρία της αστικής πολιτιστικής διαδρομής και περιήγησης στην ευρύτερη περιοχή της Ερμιονίδας και της Αργολίδας, είναι μια χειρονομία εξαιρετικής σημασίας» σημείωσε η κυρία Σακελλαροπούλου.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι «η Ερμιόνη δεν είναι μόνο η ιστορία της. Είναι μια πόλη με ανεπτυγμένο τουρισμό, με προοπτική για αναβάθμιση των υποδομών της, παρεμβάσεις και δράσεις με άξονα προτεραιότητας το περιβάλλον».

Μάλιστα, έκανε ειδική αναφορά στο σχέδιο, που ετοιμάζει η δημοτική αρχή και που αποβλέπει σε μια πόλη οικολογικά ευσυνείδητη, πράσινη, ενεργειακά αποδοτική, υιοθετώντας την εναλλακτική μετακίνηση μέσω ηλεκτροκίνησης, προγραμματίζοντας βιώσιμους τρόπους διαχείρισης των απορριμμάτων, αναβαθμίζοντας το δίκτυο ύδρευσης, μεριμνώντας για την αγροτική οδοποιία του δήμου σας, προστατεύοντας τις ακτές και το ιδιαίτερο φυσικό κάλλος της περιοχής.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρέστη στην εναρκτήρια παρουσίαση του Επιστημονικού Συνεδρίου «Η Εθνοσυνέλευση Ερμιόνης, το Σύνταγμα της Τροιζήνας και η επίδρασή τους στην Επανάσταση και στον δημοκρατικό βίο της σύγχρονης Ελλάδας».

Αμέσως μετά η κυρία Σακελλαροπούλου επέδωσε τα Βραβεία Πολιτισμού «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη 2021» στους τιμωμένους:

Άντρη Αναστασιάδη, Πρώτη Κυρία της Κυπριακής Δημοκρατίας

Roderick Beaton, ομότιμο καθηγητή Νεοελληνικής και Βυζαντινής Ιστορίας, Γλώσσας και Λογοτεχνίας στο King's College του Λονδίνου

Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ, πρύτανη, πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών, Μαρίνα Λαμπράκη - Πλάκα, διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης-Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου, Τίνα Αντωνοπούλου, πρόεδρο του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Ερμιόνης.

