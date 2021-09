Αθλητικά

“Εθνικάρας” - Πέθανε ο Γιάννης Ματζουράνης

Ο γνωστός σε όλους τους Έλληνες φιλάθλους και ένθερμος οπαδός του Εθνικού Πειραιώς έφυγε από τη ζωή νικημένος από τον κορονοϊό.



Μία από τις πιο εμβληματικές μορφές των ελληνικών γηπέδων δεν βρίσκεται πια στη ζωή. Ο γνωστός σε όλους τους Έλληνες φιλάθλους και ένθερμος οπαδός του Εθνικού Πειραιώς, Γιάννης Ματζουράνης, «έφυγε» την Κυριακή (12/09) από τη ζωή νικημένος από τον κορονοϊό.

Ο «Εθνικάρας» όπως τον ήξεραν στην πλειοψηφία τους οι φίλαθλοι όλων των ομάδων έδινε εδώ και μήνες τη δική του μάχη με την Covid-19, διασωληνωμένος στο νοσοκομείο, ωστόσο παρά τις προσπάθειες που κατέβαλλαν οι γιατροί δεν τα κατάφερε κι άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 87 ετών.

Τον Γιάννη Ματζουράνη αποχαιρέτησε σε ανάρτησή του στο facebook ο γιος του Γιώργος, αλλά και αρκετοί οικείοι του.

