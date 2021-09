Κοινωνία

Τσαντάκιας χτύπησε γυναίκα με αυτοκίνητο για να πάρει την τσάντα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

“Επάγγελμα” και μάλιστα με γυναίκα συνεργό, είχε κάνεις τις αρπαγές τσαντών ο άνδρας, δρώντας σε διάφορες περιοχές.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας, «Συνελήφθη δυνάμει εντάλματος, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής, 39χρονος ημεδαπός για ληστείες κατ’ επάγγελμα και κατ΄ εξακολούθηση και για επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Συγκατηγορούμενη τυγχάνει γυναίκα συνεργός του.

Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα, ο 39χρονος το τελευταίο δίμηνο προέβαινε σε αρπαγές τσαντών από πεζές γυναίκες, σε διάφορες περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής.

Όσον αφορά τον τρόπο δράσης, ο κατηγορούμενος επιβαίνοντας σε αυτοκίνητο προσέγγιζε τα υποψήφια θύματα κυρίως γυναίκες και τους άρπαζε τις τσάντες. Στην περίπτωση που η παθούσα προέβαλλε αντίσταση συγκρατώντας την τσάντα της, ο 39χρονος δε δίσταζε να ασκήσει βία, εμβολίζοντας την με το όχημα του, με επακόλουθο τον τραυματισμό της.

Μέχρι στιγμής εξιχνιάστηκαν 4 περιπτώσεις ληστειών που διαπράχθηκαν στις περιοχές της Κηφισιάς και του Αμαρουσίου».

Ειδήσεις σήμερα:

Γιάννης Θεωνάς: το μαχαίρωμα σε προεκλογική εκστρατεία (βίντεο)

Κορονοϊός - Εστίαση: εκατοντάδες πρόστιμα, συλλήψεις και “λουκέτα” το Σάββατο

Φωτιά στην Βαρυμπόμπη: Πέθανε εγκαυματίας μετά απο 38 ημέρες