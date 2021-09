Κόσμος

Γαλλία: Η Αν Ινταλγκό υποψήφια για την προεδρία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η δήμαρχος του Παρισιού ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφια των Σοσιαλιστών για την γαλλική προεδρία το 2022.

Η δήμαρχος του Παρισιού Αν Ινταλγκό ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφια των Σοσιαλιστών για την γαλλική προεδρία το 2022 παρότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η δήμαρχος δεν συνιστά σοβαρή πρόκληση εκτός αν καταφέρει να ενώσει την πολωμένη Αριστερά.

Η Ινταλγκό, η οποία έγινε η πρώτη γυναίκα υποψήφια δήμαρχος της γαλλικής πρωτεύουσας το 2014, συγκεντρώνει στην πρόθεση ψήφου περίπου το 8% για τον πρώτο γύρο τον Απρίλιο.Ο Μακρόν και η ακροδεξιά Μαρίν Λεπέν συγκεντρώνουν προς το παρόν μεταξύ 20% και 24%.

"Γνωρίζοντας τη σοβαρότητα των καιρών και για να δώσω ελπίδα στη ζωή μας αποφάσισα να είμαι υποψήφια για τη γαλλική προεδρία", είπε η 62χρονη δήμαρχος όταν ανακοίνωσε την υποψηφιότητά της από την Ρουέν, την παραδοσιακή ιστορική πρωτεύουσα της Νορμανδίας.

Η Ινταλγκό υπόσχεται μια πιο πράσινη οικονομία, την επαναβιομηχάνιση των παλιών βιομηχανικών κέντρων, την ανάδειξη των πολιτών στο επίκεντρο της ΕΕ και τη βελτίωση της εκπαίδευσης, αλλά δεν έχει ακόμη διευκρινίσει τις λεπτομέρειες της προεκλογικής ατζέντας της.

Ως δήμαρχος του Παρισιού η, γεννημένη στην Ισπανί, Ινταλγκό έχει αποσπάσει εύσημα γιατί μετέτρεψε τις όχθες του Σηκουάνα, που άλλοτε αντιμετώπιζαν κυκλοφοριακή συμφόρηση, σε πολυσύχναστους πεζοδρόμους, για την αυστηρή πολιτική της ως προς τα ρυπογόνα οχήματα και για τη δημιουργία νέων ποδηλατοδρόμων στη διάρκεια της πανδημίας της COVID-19.

Παρότι το προφίλ της έχει ενισχυθεί ενόψει της ανάληψης της διοργάνωσης των επόμενων Ολυμπιακών Αγώνων από το Παρίσι, η Ινταλγκό παραμένει σχετικώς άγνωστη για τους ψηφοφόρους εκτός της πρωτεύουσας.

Παράλληλα το Σοσιαλιστικό Κόμμα πασχίζει να ανασυγκροτηθεί μετά την ανάδειξη στην προεδρία του Μακρόν, ενός πρώην τραπεζίτη με μικρή πολιτική εμπειρία, ο οποίος διέλυσε τα συστημικά κόμματα. Τα μέλη του κόμματος θα επιλέξουν ποιός υποψήφιος θα λάβει το χρίσμα. Ο μοναδικός αντίπαλος της Ινταλγκό, μέχρι στιγμής, είναι ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Στεφάν Λεφόλ.

Αλλά η Αριστερά είναι βαθιά διχασμένη. Νωρίτερα μέσα στον μήνα ο πρώην υπουργός Οικονομικών Αρνό Μοντεμπούρ ανακοίνωσε ότι θα είναι ανεξάρτητος υποψήφιος. Οι Πράσινοι, οι οποίοι είχαν καλές επιδόσεις στις δημοτικές εκλογές τον περασμένο χρόνο, επίσης θα ανακοινώσουν τον υποψήφιό τους μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Άλλοι δύο υποψήφιοι από την ριζοσπαστική Αριστερά έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Οι αναλυτές υποστηρίζουν ότι ο κεντροαριστερός υποψήφιος θα πρέπει να συσπειρώσει τους Πράσινους και τους Σοσιαλιστές για να στηρίξουν κοινό υποψήφιο για τον δεύτερο γύρο των προεδρικών. Οι δημοσκοπήσεις μέχρι τώρα δείχνουν ότι ο Μακρόν και η Λεπέν είναι οι πιθανότεροι υποψήφιοι για τον δεύτερο γύρο.

Ειδήσεις σήμερα:

Πρέβεζα: Ταχυδρόμησε φάκελο με... ναρκωτικά στον εαυτό του από Γερμανία (εικόνες)

Γιάννης Θεωνάς: το μαχαίρωμα σε προεκλογική εκστρατεία (βίντεο)

11η Σεπτεμβρίου: Στη δημοσιότητα το πρώτο έγγραφο του FBI