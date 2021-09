Πολιτική

ΔΕΘ - Μητσοτάκης: εξάντληση τετραετίας και αισιοδοξία για την οικονομία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

“Οι γαλοπούλες δεν βιάζονται να έρθουν τα Χριστούγεννα” το δηκτικό σχόλιο προς τον ΣΥΡΙΖΑ. Τι είπε για τα μέτρα στήριξης και τις ελαφρύνσεις, τον κορονοϊό, τις αλλαγές στα εργασιακά. Οι προσωπικές εκμυστηρεύσεις για την θητεία του.

«Η κυβέρνηση θα εξαντλήσει την συνταγματική της θητεία» διαμήνυσε ο Πρωθυπουργός στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στην ΔΕΘ, προσθέτοντας ότι «επειδή προσβλέπω σε νίκη στις επόμενες εκλογές, ο προγραμματισμός για την χώρα γίνεται για ορίζοντα δεκαετίας».

Με δηκτικό τρόπο σχολίασε όσα λέει η αξιωματική αντιπολίτευσης για τις πρόωρες κάλπες, σημειώνοντας ότι «οι γαλοπούλες δεν βιάζονται να έρθουν τα Χριστούγεννα».

Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι θα επιδιώξει την αυτοδυναμία στις εκλογές και εάν αυτή δεν επιτευχθεί με τις πρώτες κάλπες, όταν θα ισχύει η Απλή Αναλογική, θα πάει σε δεύτερη αναμέτρηση, αναφέροντας πως «Η απλή αναλογική, δεν επιτρέπει τον σχηματισμό κυβέρνησης παρά μόνο με την συνεργασία των πρώτων δύο κομμάτων την οποία και αποκλείω».

Έστειλε πολλαπλά μηνύματα στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι δεν αντιλαμβάνεται τι προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ με όσα αναφέρει περί προοδευτικής διακυβέρνησης. «Θα συγκριθεί η επιλογή μίας κυβέρνησης που ζητά αυτοδυναμία παρά τις διπλές κάλπες, και από την άλλη τα όσα λέει ο κ. Τσίπρας. Θα κυβερνήσει με τον κ. Βαρουφάκη; Δεν νομίζω να θέλει να ζήσει ξανά ο λαός το 2015», είπε με νόημα ο κ. Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός είπε ότι δεν εξέτασε ποτέ την προηγούμενη διετία το ενδεχόμενο να πάει σε πρόωρες εκλογές, διότι διαθέτει ισχυρή αυτοδυναμία και απολαμβάνει την εμπιστοσύνη της κοινωνίας. Εξέφρασε την αισιοδοξία του για την πορεία της οικονομίας και εκτίμησε πως στο τέλος της τετραετίας οι συνθήκες θα είναι κατάλληλες για να κριθεί η αποτελεσματικότητα και το έργο της κυβέρνησης και θα συγκριθεί με τα αποτελέσματα και την αξιοπιστία της προηγούμενης κυβέρνησης.

Όλα όσα είπε ο Κυριάκος Μητοτάκης στην συνέντευξη Τύπου στην ΔΕΘ

«Η χώρα δεν θα ξανακλείσει, δεν θα περιοριστεί η οικονομική δραστηριότητα»

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, που αφορούσε στην αβεβαιότητα λόγω της πανδημίας για τους επόμενους μήνες και κατά πόσο αυτή θα επηρεάσει τα μέτρα ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας θα εξακολουθήσουν να ισχύουν και ότι θα έχουμε τις μάσκες μαζί μας για καιρό ακόμα.

Ανέφερε ότι «θα επιμείνουμε σε πολλά τεστ και για τη στρατηγική των εμβολιασμών», χωρίς να αποκλείει τίποτα για τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς, λέγοντας ότι «δεν είναι στις προθέσεις μας, αλλά δεν μπορώ να το αποκλείσω. Αυτή τη στιγμή δεν είναι στις προθέσεις μου»

Σχετικά με την πορεία της οικονομίας είπε ότι αισθάνεται ασφαλής με την πρόβλεψη για ανάπτυξη 5,9% το 2021. «Αυτό είναι το ελάχιστο επίπεδο ανάπτυξης που μπορούμε να πετύχουμε το 2021», ενώ για τα μέτρα που ανακοίνωσε ότι υπακούουν σε μια συνολική στρατηγική της κυβέρνησης να δημιουργεί πλούτο και να τον μοιράζει με δίκαιο τρόπο.

Τόνισε πως «δεν έχουμε τελειώσει με την πανδημία», αλλά «οι βαθμοί αβεβαιότητας δεν έχουν να κάνουν με το ενδεχόμενο περιορισμό της οικονομικής δραστηριότητας. Η χώρα δεν θα ξανακλείσει», και πως ό,τι κι αν γίνεται «δεν θα υπάρξει περιορισμός της οικονομικής δραστηριότητας».

Για τον Στυλιανίδη, τον ανασχηματισμό και την συναίνεση

«Πριν από κάθε ενδεχόμενο ανασχηματισμό γράφονται πολλά κείμενα, όλοι νομίζετε πως έχετε σχεδιάσει τον ανασχηματισμό, που θα θέλατε να δείτε, αλλά επιτρέψτε μου η επιλογή των υπουργών είναι δικό μου αποκλειστικό προνόμιο. Ο βασικός πυρήνας της κυβέρνησης παρέμεινε άθικτος και η κυβέρνηση πάει καλά. Σε ένα αντικείμενο όπως η πολιτική προστασία δεν έχει ιδεολογικό πρόσημο. Θεώρησα πως επέλεξα έναν άνθρωπο, το βιογραφικό του οποίου πληρούσα τα κριτήρια. Τα υπόλοιπα τα γνωρίζετε, δεν θέλω να επεκταθώ. Τελικώς επελέγη ο Χρήστος Στυλιανίδης, ένας επιχειρησιακός υπουργός και ένας ακόμη πιο επιχειρησιακός υφυπουργός για να συνεχίσουν το σημαντικό έργο του Νίκου Χαρδαλιά. Θεωρώ πως έχω εξαντλήσει τη διάθεση μου να είμαι συναινετικός με ανθρώπους και πολιτικούς χώρους που δεν δείχνουν καμία διάθεση συναίνεσης. Συνομιλώ με την κοινωνία και αυτό θα συνεχίσω να κάνω. Με ανθρώπους, που μου ζητάνε συναίνεση από τη Βουλή και μία εβδομάδα μετά κάνουν αυτά που έκαναν δεν έχω και πολλά να πω», απάντησε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης σε ερώτηση για τον πρόσφατο ανασχηματισμό.

Για τα μέτρα στήριξης νοικοκυριών

Σε ερώτηση για την κρατική στήριξη στα νοικοκυριά και αν υπάρχει ευρύτερος σχεδιασμός αν η ακρίβεια επιμείνει, ο πρωθυπουργός, κατά τη διάρκεια της σχετικής συνέντευξης Τύπου, απάντησε ότι «βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα παγκόσμιο φαινόμενο το οποίο είναι ως επί το πλείστον εισαγόμενο και είναι ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες. Στη χώρα μας είχαμε πληθωρισμό στο 1,9% έναντι 3% στην ευρωζώνη τον Αύγουστο. Πέρα από το ότι είναι ένα προσωρινό φαινόμενο, ενισχύσαμε σημαντικά το διαθέσιμο εισόδημα. Εκεί ακριβώς αποσκοπούσε και αποσκοπεί η μείωση των φόρων».

Συμπλήρωσε, «Έχουμε στη διάθεσή μας εργαλεία όπως η μείωση του ΦΠΑ σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων, λογαριάζουμε να τα ενεργοποιήσουμε μέχρι τον Ιούνιο του 2022. Η δεύτερη γραμμή άμυνας είναι ο έλεγχος της αγοράς για τη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας του ανταγωνισμού. Υπάρχει η σχετική νομοθεσία της αισχροκέρδειας. Κάνουμε μια πολύ σημαντική παρέμβαση στην περίπτωση του ρεύματος για να περιορίσουμε στο ελάχιστο τις όποιες αυξήσεις. Έχουμε το δάχτυλό μας πάνω στον σφυγμό της κοινωνίας. Κινούμαστε πριν χτυπήσει το πρόβλημα. Αύριο θα ανακοινωθούν τα μέτρα και μαζί τους η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης που δίνεται πολύ πιο στοχευμένα».

Το εμβόλιο και η 3η δόση

Ο Πρωθυπουργός δήλωσε πως η 3η δόση του εμβολίου για τον κορονοϊό θα είναι υποχρεωτική για τις επαγγελματικές κατηγορίες που ισχύει η υποχρεωτικότητα του εμβολίου. Παράλληλα είπε ότι τα επιστημονικά δεδομένα κατατείνουν στο να κάνει την 3η δόση ένα σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού και ότι είναι απαραίτητη στους ανοσοκατασταλμένους. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η Επιτροπή Εμβολιασμού θα αποφασίσει και πως είναι σημαντικό όσοι έκαναν το εμβόλιο νωρίς να κάνουν την 3η δόση. «Έχουμε αιτήματα από τους υγειονομικούς στους οποίους θα είναι υποχρεωτική. Πιστεύω ότι πρέπει να την επεκτείνουμε και σε άλλους», συμπλήρωσε.

Σε ερώτηση αναφορικά με το νομοσχέδιο για τα εργασιακά και τη φράση που είχε χρησιμοποιήσει πέρυσι στη Θεσσαλονίκη ο πρωθυπουργός, ότι με το ν/σ αυτό «θα ηχήσουν τα τύμπανα του πολέμου» και το κατά πόσο φέτος τα τύμπανα του πολέμου θα ηχήσουν στον τομέα της Υγείας, λόγω της εκχώρησης τομέων του δημόσιου τομέα σε ιδιώτες ο κ. Μητσοτάκης είπε «Τα τύμπανα του πολέμου δεν ήχησαν και πολύ δυνατά στην περίπτωση του εργασιακού νομοσχεδίου και πιστεύω ότι δεν ήχησαν διότι τελικά και η αξιωματική αντιπολίτευση στήριξε ένα σημαντικό κομμάτι των διατάξεων που φέραμε».

« Ίσως κάποιοι ενοχλούνται από το γεγονός ότι στηρίζουμε το ΕΣΥ και θέλουμε να το κάνουμε πιο αποτελεσματικό προς όφελος πρώτα και πάνω απ' όλα των Ελλήνων που το χρησιμοποιούν και φυσικά και των ανθρώπων που εργάζονται στο Σύστημα Υγείας».

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, τόνισε ο πρωθυπουργός, υπήρξε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα προς όφελος πάντα του δημοσίου, γιατί είπαμε ότι σε περίοδο τέτοιας κρίσης υπάρχει ένα Σύστημα Υγείας που έχει ανάγκη από συνέργειες για την καλύτερη αντιμετώπισή της.

Σε όλον τον κόσμο δημόσιος και ιδιωτικός τομέας συνεργάστηκαν για αυτή την παροχή της υγείας τόνισε ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε πως αν κάποιος φαντάζεται πως μπορεί να υπάρχει δημόσιο σύστημα υγείας που δεν συνεργάζεται με τον ιδιωτικό τομέα πουθενά στον κόσμο, ας είναι προσεκτικός γιατί κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει.

«Πρόθεσή μας είναι τα σχολεία να μείνουν ανοικτά»

Στη συνέντευξη Τύπου που παραχωρεί στο πλαίσιο της 85ης ΔΕΘ, ο πρωθυπουργός, σε ερώτηση του ΑΝΤ1 και της Στεφανίας Μουρελάτου, για το αν υπάρχει περίπτωση να κλείσουν τα σχολεία λόγω της πανδημίας δήλωσε τα εξής: «Πρόθεσή μας είναι τα σχολεία να μείνουν ανοικτά. Προφανώς δεν είμαι σε θέση να προβλέψω την πορεία της πανδημίας. Βέβαιο είναι ότι πρέπει να αυξήσουμε τα ποσοστά εμβολιασμών στα παιδιά άνω των 12 ετών. Να μιλήσουμε με τους παιδιάτρους. Το εμβόλιο είναι ασφαλές και αποτελεσματικό και στα παιδιά, και στους εφήβους. Αποδίδω μεγάλη σημασία στα self test. Αν σε ένα τμήμα έχουμε πάνω από 50% άρρωστα [παιδιά] το τμήμα θα κλείσει. Δεν μπορεί να προβλέψει κανείς τι θα γίνει. Ενθαρρυντικό ότι παραπάνω από 8 στους 10 εκπαιδευτικούς είναι εμβολιασμένοι, έδειξαν μεγάλη ωριμότητα».

«Η κυβέρνηση θα εξαντλήσει τη συνταγματική της θητεία»

Απαντώντας σε ερώτηση στο κατά πόσο η κυβέρνηση της ΝΔ είναι μία κυβέρνηση που έχει ακόμη μπροστά της άλλη μια διετία ή μια κυβέρνηση σε αποδρομή που δεν θα εξαντλήσει την τετραετία της, ο πρωθυπουργός απάντησε ότι «η κυβέρνηση θα εξαντλήσει τη συνταγματική της θητεία. Κι επειδή προφανώς προσβλέπω σε νίκη στις επόμενες εκλογές, σχεδιάζουμε το μέλλον της πατρίδας μας σε ορίζοντα δεκαετίας. Ξέρω ότι πάντα θα υπάρχει η συζήτηση για πρόωρες εκλογές όμως θα ήθελα να μείνετε στις δικές μου διαβεβαιώσεις», είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Αυτό που ξέρω είναι ότι «Κατά κανόνα οι γαλοπούλες δεν βιάζονται να έρθουν τα Χριστούγεννα», είπε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς για το τι θα συμβεί αν στις επόμενες εκλογές η ΝΔ δεν έχει αυτοδυναμία απάντησε: «Θα διεκδικήσουμε την αυτοδυναμία και στην πρώτη κάλπη. Αν δεν την πετύχουμε η χώρα θα οδηγηθεί σε δεύτερες εκλογές. Η απλή αναλογική δεν επιτρέπει ουσιαστικά το σχηματισμό κυβέρνησης παρά μόνο με συνεργασία πρώτου με δεύτερου κόμματος κάτι το οποίο αποκλείω κατηγορηματικά».

«Η Ελλάδα ακολουθεί στρατηγική ενεργούς φύλαξης των συνόρων»

Ο πρωθυπουργός ερωτηθείς για το μεταναστευτικό με αφορμή την πρόσφατη επικοινωνία του με τον Τούρκο Πρόεδρο απάντησε: «Τα συμφέροντά μας με την Τουρκία είναι άρρηκτά ευθυγραμμισμένα. Θεωρώ ότι πάντα πρέπει να συζητάμε. Εχουμε σημαντικές διαφορές. Χρήσιμο να αποφεύγεται η περιττή ένταση. Σε ένα βαθμό το έχουμε πετύχει το 2021. Η Ελλάδα ακολουθεί στρατηγική ενεργούς φύλαξης των συνόρων. Θα το κάνει και στο μέλλον. Εχουμε μείωση ροών και έχουμε προστατεύσει πολλές ζωές στη θάλασσα. Είπα ότι θα τσακίσω τα κυκλώματα των διακινητών. Μεγάλο ευχαριστώ στην Αστυνομία, το Λιμενικό και στις Ένοπλες Δυνάμεις. Ο φράκτης στον Έβρο έχει πρακτικά ολοκληρωθεί και αν χρειαστεί επέκταση θα γίνει. Τα ελληνικά σύνορα είναι και ευρωπαϊκά. Με αυτό τον τρόπο προφυλάσσουμε τη δυτική κυριαρχία».

Για την οικονομία και τα μέτρα για φόρους και νέους

Στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου του πρωθυπουργού στην 85η ΔΕΘ, ο Κυρ. Μητσοτάκης απάντησε σε ερώτηση σχετικά με τη σκληρή κριτική που δέχεται από την αντιπολίτευση για την πολιτική που ασκεί απέναντι στη νέα γενιά και το κατά πόσο είναι επαρκή τα μέτρα που ανακοίνωσε. Είπε ότι μίλησε με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια αναγνωρίζοντας τη μεγάλη δυσκολία που έχει συνολικά το πολιτικό σύστημα σήμερα να επικοινωνήσει με τη νέα γενιά. Δεν θέλησε να σχολιάσει τις τοποθετήσεις της αντιπολίτευσης γιατί από τη μια επικρίνει την κυβέρνηση ότι τα δίνει όλα κι από την άλλη κατηγορεί την κυβέρνηση ότι δίνει ψίχουλα.

Σημείωσε όμως ότι «εδώ υπάρχει ένα αντικειμενικό πρόβλημα. Αυτά που δίνουν στους νέους είναι λιγότερα από αυτά που τους αξίζουν κι αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε στην πράξη. Γι' αυτό και παρουσίασα ένα πλέγμα μέτρων που θέλει να προσφέρει στους νέους ίσες ευκαιρίες, καλύτερη πρόσβαση στη γνώση, εξωστρέφεια και κυρίως δυνατότητα συμμετοχής στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας. Τα μέτρα που εξαγγείλαμε είναι στοχευμένα και πρέπει να επικοινωνήσουμε το μήνυμα αυτό ίσως με συναντήσεις σε όλη τη χώρα στο πλαίσιο των οποίων θα πρέπει και να ακούσουμε τους νέους».

«Θα περίμενα την αντιπολίτευση να σχολιάσει αυτά που εξαγγείλαμε όπως το «πρώτο ένσημο». Δίνουμε ένα κίνητρο, είναι σωστό ή λάθος αυτό. Είναι σωστό ή λάθος ότι δίνουμε ένα δικαίωμα πρόσβασης στην τεχνολογία; Πρέπει να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά στη λογική της οργανωμένης αποταμίευσης που θα τη διαχειρίζονται οι ίδιοι. Εγώ θα εξακολουθήσω να συνομιλώ με τη νεολαία και να προσπαθώ να προσαρμόζω τις πολιτικές μου στις απαιτήσεις τους» συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός, καταλήγοντυας ότι και στις πολιτικές για την κλιματική αλλαγή, πρώτα και πάνω απ' όλα πολιτικές για τη νέα γενιά.

«Τα ειδικά σώματα φύλαξης των πανεπιστημίων θα τα χρησιμοποιήσουμε όταν θα είμαστε απολύτως έτοιμοι»

«Οι πολιτικές δεν αλλάζουν, έχουν γίνει σημαντικά βήματα στην ασφάλεια της χώρας», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ερώτηση που έγινε στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου στην 85η ΔΕΘ, αναφορικά με την αστυνομία και την τήρηση της τάξης.

«Εάν δείτε τα στατιστικά στοιχεία, έχουν γίνει σημαντικά βήματα στην ασφάλεια της χώρας, το 2021 ήταν καλύτερο του 2020. Θα εξακολουθούμε να υπηρετούμε αυτήν την πολιτική. Θέλουμε μία αστυνομία φιλική στους πολίτες και συμμαχό τους. Έχουμε πει πως τα ειδικά σώματα φύλαξης των πανεπιστημίων θα τα χρησιμοποιήσουμε όταν θα είμαστε απολύτως έτοιμοι. Θα χρειαστούμε χρόνο και τη βοήθεια των πρυτάνεων, όπως η ελεγχόμενη είσοδος. Εάν κάποιοι φαντασιώνονται επεισόδια βίας στα πανεπιστήμια θα ήθελα πραγματικά να τους αποθαρρύνω. Και σήμερα πάντως εάν χρειαστεί να επέμβει η αστυνομία θα το κάνει», συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός.

«Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής δεν πρόκειται να αλλάξει»

Σε ερώτηση σχετικά με τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης για την πολιτική απέναντι στη νέα γενιά και τις επικρίσεις για την πρόσβαση των νέων στην Ανώτατη Εκπαίδευση, ο πρωθυπουργός επεσήμανε ότι και επί ΣΥΡΙΖΑ δεν έμπαιναν όλα τα παιδιά στο Πανεπιστήμιο και τόνισε ότι η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής δεν πρόκειται να αλλάξει. Είναι μέτρο το οποίο ήρθε για να μείνει. Πρόσθεσε πως η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής καθορίζεται από τα Πανεπιστήμια και νομίζω ότι τα ίδια τα πανεπιστήμια αναγνώρισαν ότι σε κάποιες περιπτώσεις έκαναν εσφαλμένες επιλογές.

«Δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη»

«Δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, εξάλλου τα προγράμματά μας δεν συμπίπτουν», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί στο πλαίσιο της 85ης ΔΕΘ.

«Η πολιτική μας έναντι της Τουρκίας δεν αλλάζει επιζητούμε καλές σχέσεις, στη βάση του διεθνούς δικαίου και του σεβασμού των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Γνωρίζουν όλοι ότι το δικαίωμά μας στην αυτοάμυνα είναι παντελώς αδιαπραγμάτευτο. Θεωρώ θετικό ότι το 2021 δεν είχε τις εντάσεις του 2020. Μπορούμε να συνεργαστούμε περισσότερο στο προσφυγικό, εκεί εστιάστηκε και η πρόσφατη μεταξύ μας συζήτηση. Εκεί υπάρχει βασική συμφωνία Ευρώπης-Ελλάδας και Τουρκίας», συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός.

Για τα πλαστά πιστοποιητικά

Ερωτηθείς για το θέμα των πλαστών πιστοποιητικών εμβολιασμού και νόσησης ο πρωθυπουργός δήλωσε: «Ίσως θα θυμάστε πως, όταν ήμουν υπουργός, ήμουν ο πρώτος που ανακίνησε το ζήτημα των πλαστών βεβαιώσεων δημοσίων υπαλλήλων. Αδιανόητο αυτό που συνέβη. Θα εξαντλήσουμε την πειθαρχική μας αυστηρότητα και ταυτόχρονα θα κινηθεί και η δικαιοσύνη».

«Ο Τσίπρας διέλυσε την μεσαία τάξη»

«Το τι έκανε ο κ. Τσίπρας για τη μεσαία τάξη το θυμάται πολύ καλά η μεσαία τάξη, δεσμεύθηκα προεκλογικά να επιστρέψω όσα της πήρε ο κ. Τσίπρας και αυτό κάνω. Θα συμβούλευα τον κ. Τσίπρα να μη μιλάει για τη μεσαία τάξη, γιατί εκείνος με ιδεολογική εμμονή την διέλυσε», απάντησε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ερώτηση για τη μεσαία τάξη και τις σχετικές κατηγορίες του κ. Τσίπρα.

«Το θέμα είναι να μαθαίνουμε από τα λάθη μας»

Σε ερώτηση για ποιο θεωρεί το μεγαλύτερο του λάθος ως πρωθυπουργός και τι έκανε για αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε: «Νομίζω ότι δεν έχω διστάσει όταν θεωρώ ότι τα πράγματα δεν έχουν γίνει καλά, να τα αναγνωρίσω. Είχα πει για την πανδημία ότι κάναμε λάθος που δεν κλείσαμε τη Θεσσαλονίκη πριν. Το ίδιο με τις πυρκαγιές. Ουδείς αλάθητος. Το θέμα είναι να μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Αυτό που ζητώ από τους συνεργάτες μου είναι αυτό που ζητώ από τον εαυτό μου. Να βάζουμε τον πήχη ψηλά και να γινόμαστε καλύτεροι. Είναι στάση ζωής. Και άλλα λάθη θα γίνουν. Το ζητούμενο είναι να τα αναγνωρίσουμε, να μην παγιδευτούμε στην αλαζονεία της εξουσίας και αν κάποιες πολιτικές δεν είναι εναρμονισμένες με αυτό που θέλουμε να πετύχουμε, να τις εντοπίζουμε. Υπάρχει κόστος και όταν κάνεις το σωστό στο οποίο πρέπει να επιμείνεις. Υπάρχει κόστος και όταν κάνεις λάθος και αυτό πρέπει να το διορθώσεις».

«Τα επόμενα χρόνια θα συνεχίζει η οικονομία να παρουσιάζει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης»

«Είναι πολύ σημαντική παρέμβαση για όλους, δηλαδή η κάλυψη της αύξησης της τιμής του ρεύματος, και με τη συνεργασία της ΔΕΗ. Ποτέ δεν έχουμε πει κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, αλλά για μείωση με αποτέλεσμα να έχουμε έναν πιο δίκαιο ΕΝΦΙΑ, θέλω τα μέτρα να είναι δίκαια», είπε ο πρωθυπουργός, απαντώντας σε σχετική ερώτηση με τις χθεσινές εξαγγελίες που έκανε στα επίσημα εγκαίνια της 85ης ΔΕθ.

Ο Πρωθυπουργός είπε ακόμα ότι σχετικά με τον ΕΝΦΙΑ θα μιλήσει πιο αναλυτικά στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό. «Άποψη μας είναι πως και τα επόμενα χρόνια θα συνεχίζει η οικονομία να παρουσιάζει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Πολύ σημαντική είναι η εξαγγελία για τις γονικές παροχές», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Τέλος του 2023 το μετρό στη Θεσσαλονίκη

«Δεν υπάρχει άλλη περιοχή, άλλη πόλη της πατρίδας, που να γίνονται σωρευτικά τόσα έργα υποδομής. Θέλω να τονίσω τη συνέπεια της κυβέρνησης ως προς τις προεκλογικές της εξαγγελίες, αλλά και τη συνέπεια στα όσα είχα πει στην πρώτη ΔΕΘ, που μίλησα ως πρωθυπουργός. Το χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης του ΜΕΤΡΟ είναι να παραδοθεί στο τέλος του 2023. Σε ό,τι αφορά στις παρεμβάσεις για τη χρήση γης έχουμε ολοκληρώσεις όλες τις διαδικασίες. Για παράδειγμα οι εργασίες για το πάρκο "Παύλος Μελάς" ξεκινούν τους επόμενους μήνες. Οραματικό έργο επίσης η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου, πολύ σημαντικό και το ογκολογικό νοσοκομείο», είπε ο Πρωθυπουργός.

Συμπλήρωσε λέγοντας «Βεβαίως υπάρχουν και τα γήπεδα του ΠΑΟΚ και του Άρη. Τα 11 στρέμματα που βρίσκονται στο βορειοανατολικό άκρο του οικοπέδου, που ανήκουν στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, θα αποδοθούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για να ενισχυθεί το πράσινο στην περιοχή. Η Θεσσαλονίκη είναι πολύ ακμάζουσα, προσελκύει επενδύσεις, είναι μία πόλη που προάγει την έρευνα και την παιδεία. Στην Θεσσαλονίκη έχουμε ξενόγλωσσο προπτυχιακό πρόγραμμα Ιατρικής, με δίδακτρα 12.000 ευρώ. Αυτό είναι το όραμα μου για την Θεσσαλονίκη».

«Είμαστε σε δρόμο χωρίς επιστροφή για την απολιγνιτοποίηση»

Σχετικά με το σχέδιο απολιγνιτοποίησης ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε πως «Είναι δεδομένο ότι το σχέδιο απολιγνιτοποίησης θα υλοποιηθεί και για περιβαλλοντικούς και για οικονομικούς λόγους. Είχαμε προβλέψει την πορεία των πραγμάτων. Ο λιγνίτης πια είναι πολύ ακριβός. Ο λιγνίτης δεν είναι επιλογή σήμερα. Είχαμε δίκιο όταν πήραμε αυτή την απόφαση. Στο Υπουργείο Ανάπτυξης έχει δημιουργηθεί δομή η οποία δρομολογεί όλο το σχέδιο της δίκαιης μετάβασης. Η δήθεν φιλοπεριβαλλοντική Αριστερά τι θέλει; Να συνεχίσουμε να καίμε λιγνίτη; Δεν μπορούμε να λέμε όχι στο λιγνίτη και όχι στις ανεμογεννήτριες. Να συζητήσουμε πού θα μπουν. Θα ζητούσα από όλους περισσότερη σοβαρότητα. Καταλαβαίνω το άγχος των ανθρώπων στη δυτική Μακεδονία αλλά η πορεία της περιοχής θα είναι καλύτερη. Είμαστε σε δρόμο χωρίς επιστροφή».

Για τον Βόρειο Οδικό Άξονα της Κρήτης

Ο πρωθυπουργός κλήθηκε στη συνέχεια να δώσει απαντήσεις σχετικά με το ότι το τελικό κόστος του Βόρειου Οδικού Άξονα της Κρήτης θα ξεπεράσει τον προϋπολογισμό, με την επισήμανση ότι το θέμα του σύγχρονου αυτοκινητοδρόμου επί δεκαετίες απασχολεί την Κρήτη καθώς και το από πού θα εξασφαλιστούν πόροι. Απαντώντας ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι δεν έχει τα λεπτομερή στοιχεία στη διάθεσή του, αλλά όπως υπενθύμισε, έγινε αναλυτική παρουσίαση στα Χανιά, για τη σύμβαση παραχώρησης, τη σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, για το κομμάτι που θα κατασκευαστεί πρώτα αλλά και τους τρόπους χρηματοδότησης.

«Προφανώς το κομμάτι της σύμβασης παραχώρησης θα περιλαμβάνει διόδια και θα είναι στο ίδιο ύψος των διοδίων που πληρώνουν όλοι οι Έλληνες για τη χρήση των σύγχρονων αυτοκινητοδρόμων σε όλη την Ελλάδα», είπε ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε «Δεν θα θεωρούσα λογικό, η Κρήτη να εξαιρεθεί και δεν θα γίνει κάτι τέτοιο γιατί θα ανέβαινε πάρα πολύ το χρηματοδοτικό κόστος. Βεβαίως και η Κρήτη δεν έπρεπε να περιμένει πενήντα χρόνια αλλά δεν κυβερνώ πενήντα χρόνια», είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

Για τις δημοσκοπήσεις και την «συγγνώμη»

Ο Πρωθυπουργός κληθείς να απαντήσει σχετικά με τις δημοσκοπήσεις και την κάμψη που καταγράφεται για την κυβέρνηση καθώς και για το κατά πόσο η κυβέρνηση έστριψε προς τα δεξιά μετά τον ανασχηματισμό είπε ότι ο ίδιος ζήτησε συγγνώμη γι αυτό το οποίο έγινε το καλοκαίρι ως προς τις δασικές πυρκαγιές, «παρότι προσπαθήσαμε πολύ και ήμασταν πιο έτοιμοι από οποιαδήποτε άλλη χρονιά δεν καταφέραμε να προστατεύσουμε το φυσικό περιβάλλον στο βαθμό που θα θέλαμε. Η συγγνώμη βέβαια πρέπει να ακολουθείται από απτά αποτελέσματα»

Προσέθεσε ότι η μεγάλη εικόνα είναι πως η κυβέρνηση στα δύο χρόνια που είναι σημείο καμπής της, προηγείται με διψήφιο αριθμό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, λέγοντας «Αν κάπου εκφράζεται μια λογική δυσαρέσκεια, οφείλουμε να τη λάβουμε σοβαρά υπόψη μας, να δούμε τι έχουμε κάνει λάθος, να κάνουμε την αυτοκριτική μας και από κει και πέρα να βελτιωθούμε. Όσον αφορά τη στροφή, δεν χρησιμοποιώ ούτε δεξιόμετρα ούτε αριστερόμετρα. Αυτό που με νοιάζει είναι η κυβέρνηση να γράφει πολλά χιλιόμετρα, χιλιόμετρα δουλειάς και να μπορεί να εκφράζει πολιτικά, αυτό για το οποίο μίλησα χθες, μια πλατιά ευρεία κοινωνική συμμαχία της Ευρώπης, της λογικής, του ορθολογισμού, που απεχθάνεται την πόλωση, που θέλει έργα και όχι λόγια που απαιτεί από τους πολιτικούς, ειλικρίνεια, αποτέλεσμα και που ταυτόχρονα είναι σε θέση να συνθέτει και όχι να διχάζει. Θα μείνω στα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτής της διακυβέρνησης».

Για την Βόρεια Εύβοια

Σε ερώτηση όσον αφορά τη μεγάλη καταστροφή των δασών στη Βόρεια Εύβοια και το πώς θα τα καταφέρουν οι άνθρωποι του μόχθου που ζούσαν από το δάσος καθώς και το πιθανό πρόβλημα εμπιστοσύνης που μπορεί να υπάρχει πλέον έναντι της Πολιτείας, κλήθηκε να απαντήσει ο πρωθυπουργός, στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου στην 85η ΔΕΘ.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε: «Αναφέρεστε πρωτίστως στους ρητινοκαλλιεργητές που βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα αδιέξοδο. Από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι θέλουμε να προσφέρουμε σ' αυτούς ένα πολυετές πρόγραμμα αποκατάστασης και να μπορέσουμε να προστατεύσουμε σε δεύτερη φάση το δάσος καθώς αυτό θα ξαναγεννιέται. Σε μια πρώτη φάση αναγνωρίζουν ότι η πρόταση που έχουμε κάνει είναι ελκυστική. Θέλουμε να τους κρατήσουμε στην περιοχή, παραπάνω από 7,5 εκατομμύρια έχουν ήδη εκταμιευθεί για αποκατάσταση πληγέντων στην Εύβοια, παραπάνω από 20 εκατομμύρια συνολικά μέσα από την πλατφόρμα arogi.gr».

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε την ταχύτητα με την οποία προχώρησε η διαδικασία όπως και η διαδικασία των αντιπλημμυρικών. Στο σημείο αυτό όμως θέλησε να τονίσει το σπουδαίο έργο του κ. Μπένου, τον οποίο ευχαρίστησε δημόσια, καθώς και το ότι μιλάμε για μία ολιστική προσέγγιση, μία προσέγγιση που θέτει ως προϋπόθεση ότι όλα τα έργα που θα γίνουν, θα ενταχθούν σε ένα ενιαίο πλαίσιο ώστε η περιοχή, να ζήσει να αναγεννηθεί και να κρατηθεί ο κόσμος εκεί.

Υπογράμμισε ταυτόχρονα τη σημασία του να αντληθούν μαθήματα από την καταστροφή που έγινε, και να υλοποιηθούν τα πολύ φιλόδοξα σχέδια για την πρόληψη, που έχουν εκπονηθεί.

Για το φαινόμενο της υπεραλίευσης

«Η Μεσόγειος αντιμετωπίζει φαινόμενα υπεραλίευσης, ουσιαστικά πριονίζουμε το κλαδί που καθόμαστε, ο καλύτερος τρόπος να το αντιμετωπίσουμε είναι να ορίσουμε μία ζώνη απαγόρευσης της αλίευσης, περίπου 10% έως το 2030. Όπου έχουν εφαρμοστεί τέτοιες πρακτικές, το απόθεμα είναι μεγαλύτερο, πρέπει λοιπόν να πείσουμε τους αλιείς μας ότι αυτό είναι το καλύτερο, που θα γίνουν αυτές οι ζώνες θα μας το υποδείξουν οι επιστήμονες, θα συνεχίσουμε να ζούμε από την θάλασσα, πρέπει να συζητήσουμε με τους αλιείς και τους επιστήμονες ώστε να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση», τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ερώτηση για το πως μπορεί να περιορισθεί το φαινόμενο της υπεραλίευσης.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στην Βαρυμπόμπη: Πέθανε εγκαυματίας μετά απο 38 ημέρες

Οικονόμου για ρεύμα: επιδότηση για όλους τους πελάτες της ΔΕΗ

Αντετοκούνμπο - Γκάλης: Η ιστορική συνάντηση (εικόνες)