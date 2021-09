Κόσμος

Φωτιές στην Ισπανία: εκκένωση ακόμη δύο πόλεων (βίντεο)

Οι φωτιές συνεχίζονται με αμείωτη ένταση για Πέμπτη μέρα. Ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του.

Η τοπική κυβέρνηση της Ανδαλουσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι θα εκκενωθούν δύο ακόμη πόλεις καθώς μαίνονται οι δασικές πυρκαγιές κοντά στο δημοφιλές θέρετρο Κόστα ντελ Σολ.

Οι φωτιές ενισχύθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους και από τις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού και είχαν ως αποτέλεσμα να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους πάνω από 1.000 κάτοικοι των περιοχών και να χάσει τη ζωή του ένας πυροσβέστης από την Τετάρτη που ξέσπασαν στην ορεινή περιοχή Σιέρα Μπερμέχα πάνω από την Εστεπόνα, ένα θέρετρο της Μεσογείου που επιλέγουν κυρίως βρετανοί τουρίστες και συνταξιούχοι.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα ότι οι υπηρεσίες εκτάκτων αναγκών διέταξαν την "προληπτική εκκένωση" των πόλεων Χουμπρίκε με πληθυσμό πάνω από 500 κατοίκους και της πόλης Γκεναλγκουαθίλ με πληθυσμό περίπου 400 κατοίκους, οι οποίοι χθες ήταν περιορισμένοι μέσα στα σπίτια τους εξαιτίας του καπνού που υπήρχε στην περιοχή.

Η Κάρμεν Κρέσπο, τοπική αξιωματούχος αρμόδια για το περιβάλλον στην Ανδαλουσία, δήλωσε την Παρασκευή ότι η φωτιά φαίνεται ότι ήταν έργο εμπρηστών και ότι οι αρχές εργάζονται για να αποκαλυφθούν περισσότερες πληροφορίες.

