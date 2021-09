Αθλητικά

Serie A: “σκόνταψε” η Ίντερ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι πρωταθλητές προηγήθηκαν δυο φορές στη Γένοβα, αλλά οι γηπεδούχοι είχαν τις…. απαντήσεις σε όλα.

Δύο βαθμούς άφησε σήμερα στη Γένοβα η Ιντερ, καθώς δεν μπόρεσε να νικήσει στην έδρα της Σαμπντόρια (2-2), για την 3η αγωνιστική στη Serie A.

Η πρωταθλήτρια Ιταλίας προηγήθηκε δύο φορές, αλλά δεν μπόρεσε να διατηρήσει τη νίκη, με τους γηπεδούχους να παίρνουν τελικά το βαθμό της ισοπαλίας.

Η ομάδα του Μιλάνου προηγήθηκε πρώτα με τον Ντι Μάρκο (18') και στη συνέχεια με τον Μαρτίνες (44'), αλλά η Σαμπντόρια κατάφερε να ισοφαρίσει και τις δύο φορές με τους Γιοσίντα (33') και Αουγκέγιο (47').

Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε ο Γιάννης Θεωνάς

Βόλος: ψαροντουφεκάς βρέθηκε νεκρός

Φωτιά στην Βαρυμπόμπη: Πέθανε εγκαυματίας μετά απο 38 ημέρες