Ατύχημα στην F1: Σφοδρή σύγκρουση Χάμιλτον - Φερστάπεν (βίντεο)

Εκτός αγώνα οι δύο διεκδικητές του τίτλου, μετά το ατύχημα στην πίστα της Μόντσα.

Άδοξα έληξε το GP της Μόντσα για Χάμιλτον και Φερστάπεν, καθώς οι δύο διεκδικητές του φετινού τίτλου στην F1, συγκρούστηκαν και εγκατέλειψαν πρόωρα τον αγώνα.

Το ατύχημα συνέβη όταν ο Λιούις Χάμιλτον βγήκε από την αλλαγή ελαστικών του. Στην προσπάθειά του να περάσει μπροστά, ο Μαξ Φερστάπεν προσέκρουσε στο μονοθέσιο του Χάμιλτον και τα δύο οχήματα κατέληξαν εκτός πίστας.

Το ευτύχημα ήταν πως δεν υπήρξε κάποιος σοβαρός τραυματισμός.

