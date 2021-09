Κόσμος

Αφγανιστάν – Ταλιμπάν: υπό όρους οι γυναίκες στα πανεπιστήμια

Απομονωμένες από τους άντρες φοιτητές και με αυστηρούς ενδυματολογικούς κώδικες, μεταξύ άλλων οι φοιτήτριες.

Οι γυναίκες θα επιτρέπεται να σπουδάζουν στα πανεπιστήμια της χώρας καθώς το Αφγανιστάν επιδιώκει την ανασυγκρότησή του έπειτα από δεκαετίες πολέμου, αλλά θα είναι υποχρεωτικά ο διαχωρισμός με βάση το φύλο και η τήρηση των ισλαμικών κανόνων ενδυμασίας, ανακοίνωσε σήμερα ο νέος υπουργός Ανώτερης Εκπαίδευσης της κυβέρνησης των Ταλιμπάν.

Ο υπουργός Αμπντούλ Μπακί Χακάνι είπε ότι η νέα κυβέρνηση των Ταλιμπάν, η οποία ορίστηκε την περασμένη εβδομάδα, θα "ξεκινήσει την ανασυγκρότηση της χώρας πάνω σε ό,τι υπάρχει σήμερα" και ότι δεν επιθυμεί να γυρίσει πίσω τον χρόνο στην εποχή προ εικοσαετίας που το κίνημα βρισκόταν και πάλι στην εξουσία.

Ο ίδιος είπε ότι οι φοιτήτριες θα διδάσκονται από γυναίκες καθηγήτριες, όπου αυτό είναι δυνατό, και ότι οι τάξεις θα είναι ξεχωριστές με βάση την ερμηνεία του ισλαμικού νόμου της σαρία που δίνει το κίνημα. "Χάρη στον Θεό έχουμε έναν μεγάλο αριθμό καθηγητριών. Δεν θα αντιμετωπίσουμε κάποιο πρόβλημα με αυτό. Θα καταβληθούν όλες οι προσπάθειες για να βρεθούν και να διδάξουν γυναίκες καθηγήτριες τις φοιτήτριες", είπε ο υπουργός των Ταλιμπάν σε συνέντευξη Τύπου στην Καμπούλ.

Το ζήτημα της εκπαίδευσης των γυναικών έχει γίνει ένα από τα κεντρικά ερωτήματα που αντιμετωπίζουν οι Ταλιμπάν καθώς επιχειρούν να πείσουν την διεθνή κοινότητα ότι έχουν αλλάξει μετά την σκληρή φονταμεταλιστική κυριαρχία που είχαν επιβάλει την δεκαετία του 1990 όταν απαγορευόταν στις γυναίκες να σπουδάζουν ή να εργάζονται εκτός του σπιτιού.

Αξιωματούχοι των Ταλιμπάν έχουν ανακοινώσει ότι οι γυναίκες θα μπορούν να σπουδάζουν και να εργάζονται με βάση τον νόμο της σαρία και τις πολιτιστικές παραδόσεις της χώρας, αλλά ότι θα εφαρμόζονται αυστηροί ενδυματολογικοί κανόνες.

Ο Χακάνι είπε ότι θα καταστεί υποχρεωτική για όλες τις φοιτήτριες η χιτζάμπ, αλλά δεν διευκρίνισε αν αυτό αφορά την ισλαμική μαντίλα που καλύπτει το κεφάλι ή την μαντίλα που καλύπτει και το πρόσωπο.

Ο ίδιος είπε ότι σε περιπτώσεις που δεν θα είναι διαθέσιμες καθηγήτριες θα λαμβάνονται ειδικά μέτρα για να διασφαλίζουν ότι θα υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ των γυναικών και ανδρών φοιτητών.

"Όταν θα υπάρχει πραγματική ανάγκη, θα μπορούν και άνδρες να διδάσκουν γυναίκες αλλά σύμφωνα με τη σαρία οι γυναίκες θα φοράνε την μαντίλα", διευκρίνισε.

Όπου απαιτείται, οι τάξεις θα διαχωρίζονται με κουρτίνα ώστε να είναι από την μια πλευρά οι γυναίκες και από την άλλη οι άνδρες φοιτητές και η διδασκαλία θα μπορεί να γίνεται και online ή με κλειστό τηλεοπτικό κύκλωμα.

Αίθουσες διδασκαλίας χωρισμένες με κουρτίνες ήδη έχουν εμφανιστεί σε πολλά μέρη της χώρας μετά την κατάρρευση της υποστηριζόμενης από τη Δύση κυβέρνησης και την κατάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν τον περασμένο μήνα.

Ο Χακάνι είπε στους δημοσιογράφους ότι ο διαχωρισμός με βάση το φύλο θα επιβληθεί σε όλο το Αφγανιστάν και ότι όλα τα μαθήματα που διδάσκονται στα κολλέγια θα επανεξεταστούν μέσα στους επόμενους μήνες.

