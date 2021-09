Αθλητικά

F1 – Μόντσα: νικητής ο Ρικιάρντο

Το γκραν πρι σημαδεύτηκε από τη σύγκρουση των μονοθεσίων των Λιούις Χάμιλτον και Μαξ Φερστάπεν.

Ο Αυστραλός Ντάνιελ Ρικιάρντο ήταν ο μεγάλος νικητής του Ιταλικού γκραν πρι της Φόρμουλα 1 που διεξήχθη στην πίστα της Μόντσα, κάνοντας το 1-2 στην κορυφή για την McLaren, αφού δεύτερος ήταν ο ομόσταυλός του Βρετανός, Λάντο Νόρις, ενώ τρίτος κατετάγη ο Φινλανδός Βάλτερι Μπότας (Mercedes).

Η νίκη αυτή ήταν η πρώτη για την McLaren από το 2012 και η πρώτη του Ρικιάρντο μετά το 2018 με την Red Bull. Ο αγώνας σημαδεύτηκε από την σύγκρουση των μονοθεσίων των Λιούις Χάμιλτον και Μαξ Φερστάπεν, με τον Βρετανό να γλιτώνει τα χειρότερα από το HALO.

O επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής μετά την έξοδό του από τα πιτς συγκρούστηκε με τον Μαξ Φερστάπεν, με την Red Bull του Ολλανδού να καβαλά κυριολεκτικά την Mercedes του Χάμιλτον!

Το ρολ-μπαρ της Mercedes συνετρίβη καταδεικνύοντας την σφοδρότητα της σύγκρουσης, με τον Λιούις Χάμιλτον να γλιτώνει από το HALO.

