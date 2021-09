Κόσμος

Γαλλία: Η Λεπέν ξεκίνησε προεκλογική εκστρατεία παραδίνοντας τα “κλειδιά” του κόμματος

Μη την γνωστή αντιμεταναστευτική της ρητορική η πρώτη της ομιλία. Ποιος είναι ο δημοσιογράφος που την «τρομάζει».

Η επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν ξεκίνησε σήμερα την προεκλογική εκστρατεία της για τις προεδρικές εκλογές που θα διεξαχθούν σε επτά μήνες, με μια ομιλία της επικεντρωμένη στη γαλλική ταυτότητα.

Η Λεπέν παρέδωσε τα ηνία του κόμματός της, του Εθνικού Συναγερμού, στον νεαρό αντιπρόεδρό του, τον Ζορντάν Μπαρντελά, ο οποίος από αύριο θα κληρονομήσει ένα υπερχρεωμένο κίνημα, κλονισμένο ακόμη από τη συντριβή που υπέστη στις περιφερειακές εκλογές του Ιουνίου.

Ενώπιον περίπου 900 υποστηρικτών της που είχαν συγκεντρωθεί στο ρωμαϊκό θέατρο του Φρεζύς, στη νότια Γαλλία, η 53χρονη Λεπέν είπε ότι οι εκλογές που θα διεξαχθούν τον ερχόμενο Απρίλιο και Μάιο «δεν θα είναι απλώς μια επιλογή της κοινωνίας, όπως ήταν οι προηγούμενες, αλλά επιλογή πολιτισμού». «Δεν υπάρχουν παρά μόνο δύο εναλλακτικές» το 2022, «δηλαδή είτε η διάλυση της Γαλλίας μέσω της (μεταναστευτικής) πλημμύρας, είτε το σωτήριο άλμα που θα οδηγήσει τη Γαλλία στην τρίτη χιλιετία, επικεντρωμένη γύρω από την ιδέα του Έθνους», πρόσθεσε.

«Φτάνουμε σε ένα σταυροδρόμι, του οποίου ο ένας δρόμος οδηγεί στην άβυσσο και ο άλλος στην κορυφή», συνέχισε η υποψήφια πρόεδρος, η οποία διαφωνεί με τον «πεσιμισμό» του Ερίκ Ζεμούρ, του δημοσιογράφου που έχει εκφράσει κατ’ επανάληψη αντιμεταναστευτικές και αντιφιλελεύθερες θέσεις. Ο Ζεμούρ εδώ και μήνες αφήνει να εννοηθεί ότι ενδέχεται να κατέβει υποψήφιος για την προεδρία, προοπτική που ανησυχεί ιδιαίτερα τον Εθνικό Συναγερμό. Μια δημοσκόπηση στις αρχές Σεπτεμβρίου έδινε στον Ζεμούρ ποσοστό 8% στην πρόθεση ψήφου στον πρώτο γύρο των προεδρικών, κάτι που θα έπληττε τη Λεπέν. Προς το παρόν η ηγέτιδα της ακροδεξιάς φαίνεται ότι θα συγκεντρώσει αρκετά υψηλό ποσοστό ώστε να περάσει στον δεύτερο γύρο των εκλογών, όπως και το 2017.

Μια άλλη δημοσκόπηση των Ifop-Fiducial, την περασμένη εβδομάδα, έδειχνε ότι η πιθανότητα να βρεθούν αντιμέτωποι στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών ο απερχόμενος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν με τη Μαρίν Λεπέν παραμένει υψηλή, όποιος και αν είναι ο υποψήφιος της δεξιάς.

