Βόλος – Λαμία: με το… δεξί οι γηπεδούχοι

Νικηφόρα πρεμιέρα για την ομάδα της Μαγνησίας σε μια εξαιρετικά αμφίρροπη αναμέτρηση.

Άκρως αποτελεσματικός στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος ο Βόλος, έβαλε τις βάσεις από το πρώτο ημίχρονο κι έφτασε δίκαια στη νίκη επί της Λαμίας με 2-1 στο Πανθεσσαλικό, μπαίνοντας με το... δεξί στη νέα σεζόν.

Παρότι η ομάδα της Φθιώτιδας ήταν η ομάδα με τις περισσότερες τελικές στο πρώτο 45λεπτο, οι γηπεδούχοι ήταν πιο ουσιαστικοί και κατάφεραν να πετύχουν δύο τέρματα, βάζοντας τις βάσεις για να πάρουν το πρώτο τους «τρίποντο».

Το συγκρότημα του Αμπασκάλ κατάφερε να προηγηθεί πάρα πολύ γρήγορα στο ματς και συγκεκριμένα στο 8ο λεπτό με τον Μπαρτόλο, ο οποίος πήρε το «ριμπάουντ» από το δοκάρι σε σουτ του Ρομέρο κι από κοντά άνοιξε το σκορ. Μάλιστα, ο Βόλος θα μπορούσε να κάνει το 2-0 στο 30΄, όταν μετά από γρήγορη αντεπίθεση των γηπεδούχων ο Μπαρτόλο επιχείρησε το σουτ από το ύψος της περιοχής, αλλά ο Σαράνοφ απόκρουσε εντυπωσιακά σε κόρνερ.

Το 2-0 ήρθε τελικά για τους Βολιώτες στο 41΄ με το καταπληκτικό γυριστό σουτ του Φαν Φερτ, μετά από την ασίστ του Ρεγκατίν.

Μη έχοντας άλλη επιλογή στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου μπήκε πολύ επιθετικά και κατάφερε να μειώσει στο 52΄ με τον Τιρόνε, ο οποίος δικαίωσε τον προπονητή του για την επιλογή του να τον βάλει στο ματς αντί του Γκέντσογλου. Για το γκολ της Λαμίας, πάντως, φέρει τεράστια ευθύνη ο τερματοφύλακας του Βόλου, Κλέιμαν.

Προσπάθησαν οι φιλοξενούμενοι στη συνέχεια να φτάσουν στην ισοφάριση, αλλά δεν είχαν κάποια «καθαρή» ευκαιρία για να φτάσουν στο στόχο τους, με τους γηπεδούχους να προσπαθούν να «χτυπήσουν» στην αντεπίθεση, χωρίς να τα καταφέρουν.

Διαιτητής: Δημήτρης Καραντώνης

Κίτρινες: Σουάρες - Γκέντσογλου, Νούνιες

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΒΟΛΟΣ (Γκιγιέρμο Αμπασκάλ): Κλέιμαν, Πουρίτα, Ρομέρο, Γκρίλο, Φεράρι, Τσοκάνης, Φερνάντες (85΄ Βοϊτκόφσκι), Μπαριέντος (77΄ Σοάρες), Ρεγκατίν, Μπαρτόλο, Φαν Φερτ (67΄ Ροσέρο)

ΛΑΜΙΑ (Μιχάλης Γρηγορίου): Σαράνοφ, Σκόνδρας, Αντέτζο (46΄ Μαζουλούχης), Τζανετόπουλος (83΄ Βύντρα), Μαρτίνεθ, Γκέντσογλου (46΄ Τιρόνε), Τζανδάρης, Νούνιες, Ρόμανιτς, Καραμάνος (73΄ Μανούσος), Ελευθεριάδης (46΄ Μανουσάκης)

