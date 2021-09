Τεχνολογία - Επιστήμη

Meteo: το πιο θερμό καλοκαίρι των τελευταίων 43 ετών

Ο μεγάλος καύσωνας μεταξύ 27 Ιουλίου και 6 Αυγούστου, ξεπέρασε ακόμη και τον πολύνεκρο του 1987.

Το καλοκαίρι του 2021 ήταν ένα ιδιαίτερα θερμό καλοκαίρι, καθώς στο τρίμηνο Ιουνίου-Αυγούστου η μέση θερμοκρασία στην Ελλάδα κινήθηκε πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, με τη θερμοκρασιακή απόκλιση να ξεπερνάει τους δύο βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές της χώρας μας, σύμφωνα με ανάλυση του meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Γενικότερα, οι θετικές θερμοκρασιακές αποκλίσεις κυριάρχησαν φέτος στο μεγαλύτερο μέρος του βορείου ημισφαιρίου, με τις μεγαλύτερες αποκλίσεις να εντοπίζονται στις δυτικές ΗΠΑ, τη Μεσόγειο, τη Σιβηρία και στα δυτικότερα τμήματα της Ρωσίας.

Η ανάλυση δείχνει ότι το καλοκαίρι του 2021 στην Ελλάδα ήταν αυτό με τις περισσότερες θερμές ώρες κατά τα τελευταία 43 χρόνια, ακολουθούμενο κατά σειρά από εκείνα του 2007, του 1987, του 2000 και του 2012. Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα συσχετίζονται με τα σημαντικότερα και πιο ακραία επεισόδια καύσωνα που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια αυτών των καλοκαιριών.

Αναλύοντας τα πέντε σημαντικότερα επεισόδια καύσωνα, προκύπτει ότι ο καύσωνας που σημειώθηκε μεταξύ 27 Ιουλίου και 6 Αυγούστου φέτος, είχε τη μεγαλύτερη διάρκεια (188 ώρες), ακολουθούμενος από αυτούς του Ιουνίου του 2007, του Ιουλίου του 1987, του Ιουλίου του 2007 και του Ιουνίου του 2021. Επίσης, ο καύσωνας μεταξύ 27 Ιουλίου και 6 Αυγούστου του 2021, μαζί με αυτόν του Ιουνίου του 2007, είχαν την μεγαλύτερη ένταση με μέση τιμή επεισοδίου τους 24,4 βαθμούς Κελσίου, ακολουθούμενοι από αυτούς του 1987, του Ιουλίου του 2007 και του Ιουνίου του 2021.

