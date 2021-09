Υγεία - Περιβάλλον

Δέλτα του Έβρου: “SOS” εκπέμπει το “καταφύγιο” για χιλιάδες πουλιά (βίντεο)

Αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους υδροβιότοπους όχι μόνο της χώρας μας, αλλά και ολόκληρης της Μεσογείου.

Της Ρίτσας Μπιζόγλη

Το δαιδαλώδες Δέλτα του Έβρου, μια προστατευόμενη περιοχή-καταφύγιο για χιλιάδες πουλιά όλον τον χρόνο. Ενδιάμεσος σταθμός στον διάδρομο για τη μετανάστευση τους. Ένα σταυροδρόμι μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής.

«Είναι από τους πιο σημαντικούς υγρότοπους σε όλη την Ελλάδα και την βαλκανική χερσόνησο. Μπορούμε να συναντήσουμε 325 είδη πουλιών στο Δέλτα του Έβρου», σημειώνει ο Ανδρέας Αθανασιάδης, Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Έβρου και Σαμοθράκης. «Περίπου τα 3/4 της ορνιθοπανίδας της Ελλάδας τα συναντάμε στο Δέλτα του Έβρου και αυτό αναδεικνύει την μεγάλη αξία έχει ο υγρότοπος, όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και την Νοτιοανατολική βαλκανική και Ευρώπη», συμπληρώνει.

Ανάμεσα τους κορμοράνοι, πελεκάνοι αλλά και ροζ φλαμίνγκο. Εικόνα μαγική, που δεν την χορταίνουν τα μάτια σου . Η κίνηση των φτερών, το χρώμα, ο τρόπος που σηκώνουν το κεφάλι τους στον ορίζοντα…

Δυστυχώς όμως, η κλιματική κρίση δεν αφήνει ανεπηρέαστο ούτε αυτό το μοναδικό καταφύγιο. Ο κ. Αθανασιάδης κρούει τον κώδωνα του κινδύνου: «Ξέρω ότι υπάρχουν θεωρίες που λένε ότι η κλιματική αλλαγή είναι θεωρία. Δεν είναι. Συμβαίνει εδώ και τώρα. Η φύση δημιούργησε μια νησίδα ζωής για τα πτηνά της. Θα ήταν άδικο να χαθεί στον βωμό της αλόγιστης ανθρώπινης παρέμβασης… Και η ώρα για αυτό και άλλα καταφύγια άγριας ζωής, ενδεχομένως και να είναι ήδη περασμένη».

