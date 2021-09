Οικονομία

Χατζηθεοδοσίου: τα μέτρα για την επιχειρηματικότητα είναι θετικά αλλά δεν αρκούν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για μέτρα που δίνουν «ανάσα» στις επιχειρήσεις έκανε λόγο ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Ε.Ε., επισημαίνοντας όμως ότι δεν είναι αρκετά για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα βιωσιμότητας.

Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός δείχνουν την κοινωνική ευαισθησία της κυβέρνησης και την πρόθεση της να στηρίξει την επιχειρηματικότητα, όπως σημειώνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, αλλά προσθέτει ότι δεν επαρκούν για να αντιμετωπιστούν τα πολλά και σοβαρά προβλήματα που απειλούν τη βιωσιμότητα χιλιάδων επιχειρήσεων.

Πιο αναλυτικά στη δήλωσή του ο κ. Χατζηθεοδοσίου αναφέρει τα εξής:

Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός σίγουρα δείχνουν μία κοινωνική ευαισθησία της κυβέρνησης και την πρόθεση της να στηρίξει την επιχειρηματικότητα. Οποιαδήποτε μείωση στη φορολογία δίνει "ανάσα" στις επιχειρήσεις, όπως εξάλλου συμβαίνει και με το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών που επίσης μειώνεται. Θετικό είναι επίσης ότι δίνονται κίνητρα για συγχωνεύσεις. Το θέμα όμως είναι αν αυτά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν χθες, είναι αρκετά για να βελτιώσουν το επιχειρηματικό περιβάλλον. Και νομίζω ότι δεν επαρκούν για να αντιμετωπιστούν τα πολλά και σοβαρά προβλήματα που απειλούν τη βιωσιμότητα χιλιάδων επιχειρήσεων.

Για παράδειγμα, ανακοινώθηκε μείωση του ποσοστού επιστροφής για όλες τις επιστρεπτέες προκαταβολές, όμως δεν ακούσαμε κάτι για τις οφειλές σε εφορία και ταμεία που συσσωρεύτηκαν τους τελευταίους 18 μήνες και που πιέζουν ασφυκτικά χιλιάδες επιχειρήσεις.

Επίσης, αρκετά μέτρα χρειάζονται περαιτέρω εξειδίκευση, ενώ περιμένουμε να μάθουμε και το ακριβές ύψος της μείωσης του ΕΝΦΙΑ. Σίγουρα πρέπει να αναλυθούν περισσότερο τα μέτρα στήριξης απέναντι στην πανδημία και κυρίως το πώς οι αυξήσεις στο ρεύμα, τελικά δεν θα πλήξουν τα νοικοκυριά, τουλάχιστον στο βαθμό που είχε αρχικά εκτιμηθεί. Πάντως το θέμα του ενεργειακού κόστους επηρεάζει πολύ και τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις και οι κινήσεις πρέπει να είναι πολύ καλά υπολογισμένες.

Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων κατέθεσε μία σειρά αιτημάτων προς τον πρωθυπουργό, με μοναδικό στόχο την αποτελεσματικότερη στήριξη του ελληνικού επιχειρείν, ώστε να χαράξει η οικονομία μας νέους αναπτυξιακούς δρόμους.

Ειδήσεις σήμερα:

ΔΕΘ - Μητσοτάκης: εξάντληση τετραετίας και αισιοδοξία για την οικονομία (βίντεο)

Θρίλερ στο φαράγγι της Σαμαριάς: Επιχείρηση διάσωσης με ελικόπτερο

ΠΑΟΚ – Γιάννινα: Μπαμ… με το καλημέρα!