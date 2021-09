Κοινωνία

Πετρούπολη: Μαθήτρια έπεσε στον γκρεμό

Αδιευκρίνιστα παραμένουν τα αίτια της πτώσης. Το κορίτσι διακομίστηκε τραυματισμένο στο νοσοκομείο.

Στιγμές θρίλερ εκτυλίχθηκαν στην Πετρούπολη, όταν μία 15χρονη έπεσε στον γκρεμό από ύψος 14 μέτρων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μαθήτρια νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, τραύματα σε λαιμό, χέρια και πόδια.

Αμέσως μετά την επικίνδυνη πτώση, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Όταν η 15χρονη ρωτήθηκε από διασώστες του ΕΚΑΒ και αστυνομικούς πώς προκλήθηκε το ατύχημα, αν γλίστρησε ή αν την έσπρωξαν, εκείνη φέρεται να απάντησε: «Δεν σας λέω».

Τα αίτια που οδήγησαν στην πτώση μένει να διαλευκανθούν και η Αστυνομία έχει στη διάθεσή της το κινητό τηλέφωνο, από το οποίο ειδοποιήθηκε η μητέρα της.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, που μίλησαν στο protothema.gr, το κορίτσι βρισκόταν στον βράχο για να βγάλει φωτογραφίες, πάνω από το γήπεδο μπάσκετ, μαζί με άλλους 4-5 συνομηλίκους της, ένας εκ των οποίων φέρεται να την τράβηξε από τα μαλλιά λίγο προτού πέσει στο κενό.

Άνδρες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., που έσπευσαν στο σημείο, πήραν καταθέσεις από τους φίλους της ανήλικης. Μάλιστα ζήτησαν από δυο φίλες της, να ειδοποιήσουν τους γονείς τους και να τους ακολουθήσουν στο τοπικό αστυνομικό τμήμα.

