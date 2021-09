Αθλητικά

Ολυμπιακός - Ατρόμητος: “Γκέλα” για τους πρωταθλητές

Οι “ερυθρόλευκοι” δεν κατάφεραν να κάμψουν την αντίσταση της ομάδας του Περιστερίου και “πέταξαν” βαθμούς στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος.

Ισόπαλοι χωρίς τέρματα αναδείχθηκαν Ολυμπιακός και Ατρόμητος στο “Γ. Καραϊσκάκης”, στη δεύτερη μεγάλη έκπληξη της αγωνιστικής, μετά την εντός έδρας ήττα του ΠΑΟΚ. Μετά από 11 χρόνια ο Ολυμπιακός απέτυχε να νικήσει σε πρεμιέρα, κυρίως γιατί “ξόδεψε” ένα πρώτο 45λεπτο που δεν ήταν ιδιαίτερα επιθετικός, ενώ στο δεύτερο πίεσε πάρα πολύ την άμυνα των “κυανόλευκων”, έχασε πολλές ευκαιρίες, ωστόσο, οι παίκτες του Πέδρο Μαρτίνς δεν ήταν αποτελεσματικοί στην τελική προσπάθειά και τέσσερις ημέρες πριν την πρεμιέρα τους στους ομίλους του Europa League (με Αντβέρπ) είχαν με το... καλημέρα την πρώτη τους απώλεια στη Super League.

Ο Ολυμπιακός είχε την πρωτοβουλία και τις περισσότερες τελικές στο πρώτο μέρος, αλλά εάν εξαιρέσει κανείς την φάση του 15ου λεπτού, όταν ο Ελ Αραμπί απέτυχε να βάλει σωστά την προβολή στο γύρισμα του Τικίνιο, η ομάδα που είχε τις πιο κλασικές ευκαιρίες στο διάστημα αυτό ήταν ο Ατρόμητος.

Στο 9΄ ο Βατσλίκ είπε “όχι” στην κοντινή κεφαλιά του Κουλούρη, ενώ στο 27΄ το φοβερό αριστερό του Μουνίθ βρήκε στο δοκάρι και στη συνέχεια η μπάλα κατέληξε άουτ. Το ματς είχε καλό ρυθμό από το ξεκίνημά του, με αρκετές μάχες στη μεσαία γραμμή και τον Ολυμπιακό να αναπτύσσεται καλύτερα μετά το 20΄.

Οι Περιστεριώτες, πάντως, ήταν αρκετά “διαβασμένοι”, εκτελώντας κατά γράμμα τις οδηγίες του προπονητή τους, με πίεση στην πρώτη πάσα και “σφιχτή” μεσαία γραμμή με τους παίκτες να έχουν πολύ μικρές αποστάσεις μεταξύ τους.

Οι Πειραιώτες πίεσαν πάρα πολύ μετά το 60΄ την άμυνα του Ατρόμητου, έχασαν τρεις μεγάλες ευκαιρίες με τον Ελ Αραμπί να καθυστερεί να πλασάρει την πρώτη φορά και να εκτελεί την δεύτερη, αλλά ο Πίριτς ήταν σε σωστή θέση, ενώ ενδιάμεσα η κεφαλιά του Σισέ από πολύ κοντά έφυγε άουτ.

Στην επανάληψη η ομάδα του Λόπεθ περιορίστηκε σε παθητικό ρόλο, δεν μπόρεσε να βγάλει αντεπιθέσεις για να απειλήσει την εστία του Βατσλίκ κι έριξε όλο το βάρος στη “θωράκιση” της αμυντικής γραμμής.

Στο 78΄ ο Ονιεκούρου προσπάθησε με τακουνάκι να νικήσει τον Πίριτς, απομάκρυνε ο Χατζηϊσαΐας και η μπάλα βρήκε στο πόδι του Εμβιλά για να φύγει άουτ σε μία ακόμη καλή φάση για τους “ερυθρόλευκους”. Ο ίδιος παίκτης (Ονιεκούρου) στο 84΄ απέτυχε να σουτάρει σωστά από το σημείο του πέναλτι.

Νέα μεγάλη ευκαιρία έχασε ο Ολυμπιακός στο 87΄, με τον Τικίνιο να μην μπορεί από πολύ κοντά να σπρώξει τη μπάλα στα δίχτυα και τον Ανδρούτσο, που ακολουθούσε την φάση, να μην προλαβαίνει στο δεύτερο δοκάρι να πλασάρει. Στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων οι γηπεδούχοι έχασαν ακόμη μία τεράστια ευκαιρία με το σουτ του Κούντε να βρίσκει στα πόδια αμυντικών και να καταλήγει κόρνερ.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Ολυμπιακός (Πέδρο Μαρτίνς): Βατσλίκ, Σισέ, Παπασταθόπουλος, Ρέαμτσιουκ, Καρμπόβνικ (68΄ Ανδρούτσος), Βαλμπουενά (88΄ Ο. Μπα), Μπουχαλάκης (68΄ Κούντε), Εμβιλά, Λόπες (46΄ Ονιεκούρου), Τικίνιο, Αραμπί.

Ατρόμητος (Άνχελ Λόπεθ): Πίριτς, Βασιλαντωνόπουλος, Παπαδόπουλος, Χατζηϊσαϊας, Καστεγιάνο, Σάλομον, Ντένιτς, Κλωναρίδης (68΄ Τομάς), Μουνίθ (89΄ Νάτσος), Καρτάλης (82΄ Κωτσόπουλος), Κουλούρης.

