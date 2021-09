Αθλητικά

ΑΕΚ – Ιωνικός: Εμφατική νίκη για την “Ένωση” στην πρεμιέρα

Η ΑΕΚ είχε την καθολική υπεροχή, εκμεταλλευόμενη και το γεγονός ότι οι νεοφώτιστοι έπαιζαν με παίχτη λιγότερο για μια ώρα.

Με νίκη ξεκίνησε η ΑΕΚ τις υποχρεώσεις της στη Super League 2021/22. Η ομάδα του Βλάνταν Μιλόγεβιτς επικράτησε 3-0 του Ιωνικού στο ΟΑΚΑ παρουσία περίπου 12.000 θεατών. Τρεις νεοαποκτηθέντες πανηγύρισαν τα πρώτα γκολ της καριέρας τους στην Ένωση, οι Λε Ταλέκ (7΄), Άμραμπατ (62΄-πέναλτι), Τσούμπερ (66΄). Οι φιλοξενούμενοι αγωνίζονταν με 10 παίκτες από το 33ο λεπτό λόγω αποβολής του Ρομαό με δεύτερη κίτρινη.

Μαγική εικόνα το 1-0 του πρώτου ημιχρόνου για την ΑΕΚ. Μέχρι την αποβολή του Ρομαό στο 33ο λεπτό, η Ένωση είχε μόνο μία τελική προσπάθεια, το γκολ του Λε Ταλέκ με κεφαλιά μετά από φάουλ του Μάνταλου στο 7΄.

Στο ίδιο διάστημα, όμως, οι φιλοξενούμενοι είχαν κερδίσει κατά κράτος τις εντυπώσεις με τέσσερις μεγάλες ευκαιρίες που απώλεσαν ο Τουράμ (στο 47ο δευτερόλεπτο και στο 17΄) και ο Λένις (10΄ και 30΄).

Πολύ σοβαρά τα αμυντικά προβλήματα της Ένωσης, τα οποία όμως δεν κατάφεραν να εκμεταλλευτούν οι αντίπαλοί της. Όπως ήταν αναμενόμενο, μετά την αποβολή τα πάντα άλλαξαν. Ο Ιωνικός περιορίστηκε στο 1/3 του γηπέδου, ενώ δεν μπορούσε να απειλήσει ούτε με αντεπιθέσεις.

Κι η ΑΕΚ όμως αδυνατούσε να δημιουργήσει φάσεις, αλλά αυτό άλλαξε σταδιακά μετά την είσοδο του Στίβεν Τσούμπερ στο ξεκίνημα του Β΄ ημιχρόνου. Ο Ελβετός ήταν αυτός που με μια σωστή κάθετη πάσα «ξεκλείδωσε» την άμυνα του Ιωνικού, ο Αραούχο πήρε τη μπάλα, ανατράπηκε από τον Μύγα και κέρδισε το πέναλτι.

Την εκτέλεση ανέλαβε ο 'Αμραμπατ που πανηγύρισε κι αυτός με τη σειρά του (όπως και ο Λε Ταλέκ) ένα γκολ, στο 62΄, στο ντεμπούτο του με τη φανέλα της ΑΕΚ. Στο 67΄ ο Τσούμπερ με δυνατό δεξιό σουτ έγραψε το 3-0 βάζοντας τη δική του υπογραφή στο εντυπωσιακό ντεμπούτο του.

Φυσικό επακόλουθο ήταν η ανάδειξή του σε MVP της αναμέτρησης. Η τελευταία ευκαιρία του ματς ήταν ένα ωραίο αριστερό πλασέ του Λιβάι Γκαρσία στο δοκάρι του Χουτεσιώτη στο 85΄.

Διαιτητής: Τζοβάρας (Φθιώτιδας)

Κίτρινες: Μάνταλος, Λε Ταλέκ - Τσιγκρίνσκι, Μύγας

Κόκκινη: Ρομαό (33΄-δεύτερη κίτρινη)

ΑΕΚ (Βλάνταν Μιλόγεβιτς): Στάνκοβιτς, Μισελέν, Βράνιες, Τζαβέλλας, Χατζισαφί, Λε Ταλέκ, Γαλανόπουλος (46΄ Σιμάνσκι), Μάνταλος (69΄ Γέβτιτς), 'Αμραμπατ (69΄ Γκαρσία), Τάνκοβιτς (46΄ Τσούμπερ), Αραούχο (76΄ Ανσαριφάρντ)

ΙΩΝΙΚΟΣ (Δημήτρης Σπανός): Χουτεσιώτης, Μύγας, Σάντσεζ, Τσιγκρίνσκι, Βαλεριάνος, Ρομάο, Γκουτσούλιας, Λένις (68΄ Ντάλσιο), 'Αοσμαν (68΄ Κιάκος), Καμπράλ (80΄ Ματσούκας), Τουράμ (80΄ Μάναλης)

