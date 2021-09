Κοινωνία

Κορονοϊός – ΜΜΜ: τι ισχύει για τους εργαζόμενους από τη Δευτέρα

Τι αναφέρεται αναλυτικά στη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Υποχρεωτική είναι από αύριο Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου η διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου ( rapid test αντιγόνου ή PCR) δύο φορές την εβδομάδα για όλους τους εργαζόμενους στον τομέα των μεταφορών, που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με τα νέα μέτρα είναι υποχρεωτική η διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου δύο φορές την εβδομάδα για όλους τους εργαζόμενους στον τομέα των μεταφορών που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες - υπό την έννοια των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 10 αντιστοίχως της ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55400 (ΦΕΚ: Τεύχος B' 4206/12.09.2021), οι οποίοι παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας τους, - με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ή με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, όπως ορίζονται στο Π.Δ. 84/2001 (Α' 70), ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτη γιατρό, με δική τους δαπάνη.

