Ρωσία: Συντριβή αεροσκάφους σε αναγκαστική προσγείωση (βίντεο)

Ο πιλότος υποχρεώθηκε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση σε δάσος, εξαιτίας μηχανικής βλάβης. Νεκροί και τραυματίες.

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ένα μικρό αεροσκάφος με 14 επιβάτες και δύο μέλη πληρώματος έκανε αναγκαστική προσγείωση σε δάσος, στη νοτιοανατολική Σιβηρία, ανακοίνωσε το Υπουργείο Πολιτικής προστασίας της Ρωσίας.

Το αεροσκάφος, τύπου L-410, είχε απογειωθεί από το Ιρκούτσκ και κατέπεσε σε απόσταση 4 χιλιομέτρων από τον προορισμό του, το χωριό Καζατσίνκογιε.

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, παρουσιάστηκε κάποια μηχανική βλάβη που υποχρέωσε το πλήρωμα να επιχειρήσει την αναγκαστική προσγείωση.

Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι οι 11 από τους επιβαίνοντες είχαν παγιδευτεί στα συντρίμμια, αλλά ήταν ζωντανοί. Σε πλάνα που αναρτήθηκαν στα social media διακρίνονται οι διασώστες, που κρατούν φακούς και μεταφέρουν φορεία, κοντά σε έναν ποταμό, ενώ έχει πέσει η νύχτα.

