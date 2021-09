Αθλητικά

Ολυμπιακός: Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας “προσγείωσε” ανώμαλα τους Πειραιώτες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα “πλήρωσε” το απογοητευτικό ξεκίνημά της στην αναμέτρηση.

Σε “ανώμαλη προσγείωση” υποχρέωσε η ΤΣΣΚΑ Μόσχας τον Ολυμπιακό στην καταληκτική αναμέτρηση του διεθνούς τουρνουά “Νεόφυτος Χανδριώτης” στην Κύπρο.

Μία ημέρα μετά την επιβλητική νίκη των Πειραιωτών επί της Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη δυσαρέστησε τους “ερυθρόλευκους”, κόβοντας πρώτη το νήμα του τερματισμού 85-68, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες του Ολυμπιακού για ανατροπή στην τελευταία περίοδο, οι οποίες όμως δεν είχαν διάρκεια.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα “πλήρωσε” την απογοητευτική της εκκίνηση, καθώς περιορίστηκε στο πρώτο δεκάλεπτο στους 5 πόντους (5-23). Με μπροστάρη στην επίθεση τον Βεζένκοφ και την άμυνα να μπαίνει σε λειτουργία, ο Ολυμπιακός προσπάθησε να αντιδράσει στη δεύτερη περίοδο, αλλά το τέλος του πρώτου εικοσαλέπτου τον βρήκε στο -13 (28-41). Δίχως νεύρο μπήκαν οι “ερυθρόλευκοι” στο τρίτο δεκάλεπτο, ενώ όταν αφυπνίστηκαν στον επίλογο του αγώνα (μείωσαν στους 8π. στο 34΄, 60-68) δεν έδειξαν διάρκεια και ψυχραιμία...

Οι Κλάιμπερν (15 π.), Λούντμπεργκ (15 π.) και Σβεντ (14 π.) έκαναν τη ζημιά στον Ολυμπιακό, ενώ από τους “ερυθρόλευκους” ξεχώρισαν οι Βεζένκοφ (17 π.), Σλούκας (16 π.) και ΜακΚίσικ (16 π.).

Τα δεκάλεπτα: 5-23, 28-41, 49-66, 68-85

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Ντόρσεϊ, Φαλ 2, Σλούκας 16, Βεζένκοφ 17, Παπανικολάου 2, Γουόκαπ 1, Λαρεντζάκης, Μάρτιν 14, Ζαν-Σαρλς, ΜακΚίσικ 16.

ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ιτούδης): Λούντμπεργκ 15, Σενγκέλια 9, Μιλουτίνοφ 11, Γκριγκόνις 3, Σβεντ 14, Μπολομπόι 9, Κομένκο, Ούκοφ 5, Βόιτμαν 2, Κλάιμπερν 15, Κουρμπάνοφ 2.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: νεφώσεις με παροδικές βροχές την Δευτέρα